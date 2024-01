Ospedale Perrino: migliorare l’accoglienza per gli utenti

Si è tenuto oggi un incontro con il Comune di Brindisi, Stp e Vigili del Fuoco con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza degli utenti e del personale in servizio al Perrino. L’iniziativa è dell’associazione “L’Isola che non c’è” di Latiano che aveva fatto presente al direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio, alcuni problemi legati ai parcheggi, sia quello esterno che quello interno destinato al personale.

Ci si è confrontati sulla necessità di regolamentare l’accesso e ottimizzare gli spazi auto, con la possibilità di predisporre anche all’interno degli stalli riservati agli utenti in zone attualmente non utilizzate. L’idea fa parte di un progetto più ampio che prevede la valorizzazione di tutta l’area che circonda l’ospedale, con l’incremento delle zone verdi in corrispondenza degli ingressi interni, passaggio pedonale coperto e servizio navetta.

Il progetto, una volta verificata la fattibilità tecnica, sarà condiviso con tutte le organizzazioni sindacali e le associazioni di volontariato in rappresentanza dei cittadini.