Ospedale Perrino: terapia CAR-T anche per la cura del mieloma multiplo

L’ospedale Perrino di Brindisi, già secondo centro operativo in Puglia dal 2024 per la cura del linfoma con terapia cellulare immunitaria con CAR-T (Chimeric antigen receptor T-cell), diventa il primo centro in Puglia e il terzo nel Sud Italia per la cura del mieloma multiplo con questa innovativa terapia.

L’autorizzazione all’utilizzo della CAR-T anche per questa grave patologia è stata ottenuta il 12 febbraio scorso a conclusione di una lunga e complessa procedura. La terapia sarà eseguita nei reparti di Ematologia e Medicina Trasfusionale.

“Il mieloma – dice Domenico Pastore, direttore del reparto di Ematologia – appartiene a un gruppo eterogeneo di tumori del sangue, insieme ai linfomi e alle leucemie, e deriva dalla trasformazione delle plasmacellule. Le terapie con CAR-T, eseguite in pazienti che non rispondono alle terapie convenzionali, sono la massima espressione di medicina personalizzata e di precisione, perché può essere utilizzata solo in quel paziente per colpire le cellule tumorali”.

Il direttore del Servizio di Medicina Trasfusionale, Antonella Miccoli, spiega che “i pazienti effettuano in un ambulatorio dedicato una linfocitoaferesi. Tali linfociti, cellule del sangue, vengono inviati negli Stati Uniti per essere ingegnerizzati e istruiti a riconoscere e aggredire le cellule del mieloma di quel paziente. Successivamente le cellule ritornano a Brindisi per essere infuse al paziente nel Centro trapianto di midollo”.

“Con la CAR-T – conclude Pastore – nel corso del 2024 sono stati già curati 9 pazienti provenienti da varie province: tre da Lecce, due dalla BAT, uno da Foggia e tre da Brindisi. Con questo nuovo traguardo che potenzia la nostra offerta di cura riusciremo a garantire la terapia con CAR-T a pazienti con mieloma di altre province pugliesi e regioni limitrofe, riducendo il fenomeno della mobilità passiva”.

Il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio, “ringrazia i direttori di Struttura e tutto il personale “per l’impegno che ha consentito di ottenere questo grande risultato. La procedura CAR-T rappresenta una vera eccellenza: la Asl Brindisi diventa un centro di riferimento in questo settore, non solo per i pazienti del territorio ma anche per quelli di tutte le regioni del Sud”.