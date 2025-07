Ospedale Perrino, un progetto per migliorare accessibilità per persone disabili

Rendere l’ospedale Perrino maggiormente accessibile alle persone con disabilità. Questo l’obiettivo dei lavori realizzati nell’ambito di un’intesa tra la direzione generale della Asl Brindisi e la garante per la tutela dei diritti dei disabili del Comune di Brindisi, Giuseppina Scarano, per facilitare l’ingresso e l’orientamento all’interno del presidio ospedaliero, rendere più agevoli i percorsi e la fruizione dei servizi.

“Prima di arrivare al corpo di fabbrica principale – spiega il geometra Raffaele Buongiorno, responsabile tecnico della direzione amministrativa del Perrino – sono stati installati cartelli che indicano con chiarezza a persone disabili il percorso per giungere facilmente ai vani scala dove sono presenti gli ascensori che possono condurli al piano primo. Lì si trovano i principali servizi: Cup, bar, Punto prelievi, direzione sanitaria e amministrativa e Chiesa. Al primo piano sono presenti, inoltre, i totem statici e multimediali per ottenere le indicazioni utili a raggiungere reparti, ambulatori e servizi desiderati. Tutte le nuove apparecchiature installate, con il servizio ‘eliminacode’, sono state

dotate di apposita corsia preferenziale per l’utenza più fragile”.

Per quanto riguarda gli accessi con autovettura nel parcheggio esterno sono state predisposte aree dedicate, in prossimità degli ingressi. Nelle aree di parcheggio interne al recinto ospedaliero sono stati sensibilmente aumentati gli stalli destinati alle persone con disabilità, alle donne in gravidanza, a pazienti microcitemici, pazienti in trattamento dialitico, oncoematologico e radioterapico.

Per la garante Giuseppina Scarano “questo è il primo passo di un percorso che vuole rendere il Perrino davvero un ospedale a misura di persona disabile. Una percentuale delle sedie presenti nelle sale d’attesa è stata dedicata ai pazienti con disabilità e quasi tutti i reparti, servizi e ambulatori all’interno dell’ospedale sono stati dotati di servizi igienici adeguati ad accogliere persone con disabilità. Dobbiamo continuare a lavorare perché non ci siano più barriere. Non soltanto al Perrino: nel Distretto sociosanitario di Brindisi sono stati installati totem con ‘eliminacode’ e miglioreremo l’accessibilità anche dei servizi offerti dal Dipartimento di prevenzione”.

Il direttore generale della Asl, Maurizio De Nuccio, sottolinea che “le barriere architettoniche, anche quando sembrano minime, possono diventare ostacoli insormontabili per chi è disabile. Con questi interventi abbiamo agito su più livelli: dall’adeguamento dei percorsi esterni e interni alla creazione di stalli riservati, dalla segnaletica alla rimozione degli ostacoli. Non si tratta solo di lavori strutturali, ma di un cambiamento culturale: ogni miglioramento dell’accessibilità è anche un atto di civiltà e un messaggio chiaro alla comunità. Un passo concreto verso un sistema sanitario più inclusivo, equo e attento ai bisogni reali delle persone”.