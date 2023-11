OSPEDALE PERRINO – UNA BELLA STORIA DA S. MICHELE

Ospedale “Perrino”, una bella storia da San Michele Salentino

Tra tante storie di sanità che non funziona c’è ne è una molto bella che merita di essere raccontata. Arriva da San Michele Salentino e vede protagonista il signor Giovanni Urso, arzillo 91enne, con alle spalle una vita passata in campagna. Qualche settimana fa arriva all’ospedale “Perrino” di Brindisi in condizioni piuttosto disperate: ha un blocco renale in atto e rischia di andare in dialisi nel giro di 48 ore. Viene accolto in Nefrologia con grande attenzione e curato con premura e tanto amore. Superata la fase critica Giovanni migliora giorno dopo giorno, inizia a vedere la luce in fondo al tunnel e dopo due settimane ritorna a casa in perfette condizioni, per la gioia di amici e parenti. “Vogliamo esprimere la nostra immensa gratitudine a tutto il reparto, dal primario all’ultimo degli inservienti: sono stati veramente eccezionali con nostro padre” dice Francesca a nome di tutta la famiglia Urso.