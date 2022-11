OSPEDALE PERRINO – UNA BLATTA NEL POLPETTONE DATO AD UN BAMBINO RICOVERATO IN PEDIATRIA!

Una blatta all’interno del polpettone dato in pasto ad un bambino ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi. E’ accaduto stamattina ed a denunciarlo sono i genitori che si sono trovati di fronte a questo spettacolo oprribile, fortunatamente prima che il bambino lo addentasse. Dell’accaduto è stato informato il personale sanitario, anche se la notizia non è stata diffusa a livello ufficiale. Un altro episodio si era già verificato ieri, nel servizio mensa offerto nello stesso reparto di pediatria, con un capello ritrovato nel primo piatto. E’ evidente, in ogni caso, che il rtriovamento di una blatta è cosa ben più grave, tanto più se si considera che gli ambienti delle cucine dove vengono confezionati i pasti dovrebbero essere costantemente deblattizzati.