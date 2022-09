OSPEDALI DI COMUNITA’ – AMATI: SAN PANCRAZIO ATTENDE ACCREDITAMENTO, LATIANO E DI SUMMA LA PROGETTAZIONE. BISOGNA FARE IN FRETTA!

Ospedali comunità BR, Amati: “San Pancrazio attende accreditamento, Latiano e Di Summa la progettazione per gara. Maggiore fretta”

Dichiarazione del Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Lo stato del procedimento per l’avvio degli ospedali di comunità di San Pancrazio Salentino, Latiano e Brindisi Di Summa, potrebbe avere come titolo ‘maggiore fretta non guasterebbe’.

Per quanto riguarda San Pancrazio Salentino si attende l’invio, nei prossimi giorni, della documentazione necessaria per permettere al dipartimento di prevenzione incaricato della Asl di Taranto di esprimere il parere tecnico necessario all’accreditamento. L’incarico alla Asl di Taranto è giustificato dal fatto che non può essere la stessa Asl che ha realizzato i lavori a giudicare la loro congruità.

Per quanto riguarda, invece, gli ospedali di comunità di Latiano e Brindisi Di Summa si attende l’aggiudicazione da parte di Invitalia della gara per la predisposizione degli studi di fattibilità, per poi procedere alla gara dei lavori. L’aggiudicazione dovrebbe essere effettuata nelle prossime settimane. I due interventi, infatti, sono stati finanziati con le risorse del PNRR e la Regione Puglia ha sottoscritto nei mesi scorsi con Invitalia un protocollo per centralizzare le attività di affidamento, nella speranza di rispettare i tempi di spese delle risorse e avviare all’esercizio questi importanti presidi territoriali di salute.

Nel dettaglio: per quanto riguarda il Di Summa è previsto un finanziamento per lavori nel padiglione D, ammontante ad euro 3.647.800 ed euro 2.287.350, e la Centrale operativa territoriale nel padiglione A, con un finanziamento di euro 200.000. Il tutto per un complessivo finanziamento di euro 6.135.150.

Per quanto riguarda gli Ospedali di comunità di Latiano e l’ampliamento di San Pancrazio Salentino il finanziamento previsto è rispettivamente pari ad euro 3.154.450 e euro 2.144.185”.