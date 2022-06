OSPEDALI SENZA PERSONALE – LA DENUNCIA DELLA FP/CGIL PER IL REPARTO DI CARDIOLOGIA

Al Direttore Generale ASL BR

Al direttore Sanitario ASL BR

Al Dirigente delle professioni Sanitarie

e,p.c. Al Direttore Unità operativa Cardiologia P.O.

Perrino



OGGETTO: Carenza Personale infermieristico e OSS Cardiologia Perrino.

La FP CGIL di Brindisi in data 15/06/2022 e in data 19/06/2022 ha denunciato la grave

carenza di personale OSS e infermieristico nell’ambito della U.O. in oggetto che ricade sia sui

pazienti che sul personale.

Con 24 posti letto, che spesso aumentano con letti bis, il reparto ad oggi conta solo 5 OSS

e 14 infermieri in servizio. Un infermiere risulta in infortunio.

Con l’avvento delle ferie estive la presenza delle unità di supporto e di personale

infermieristico diventa quasi nulla. Ovviamente anche la regolare turnazione diventa una

mera utopia e finisce con l’invadere anche la sfera personale e familiare.

Appare evidente che tale situazione compromette anche i livelli essenziali di assistenza

e sicurezza e soprattutto costringe il personale infermieristico a ricorrere ad un

sistematico demansionamento nonostante il tribunale di Brindisi con la sentenza

306/2017 abbia già condannato l’ASL. Concetto ribadito anche dalla Corte D’Appello di

Lecce.

La soluzione adottata per colmare la carenza, del personale OSS come abbiamo evidenziato

in precedenza si rifa’ alla coperta corta. Sono stati invitati a sopperire alla vacatio, gli OSS

impegnati in UTIC, i quali dovranno farsi carico anche dei pazienti della cardiologia. Questo

è inaccettabile, come al solito si persevera con un modus operandi vetusto e senza logica

organizzativa scaricando tutto sugli operatori in maniera pilatesca.

Non è possibile sovraccaricare gli operatori per risolvere ogni questione organizzativa o di

carenza di personale.

Ancora non si coglie discontinuità nella gestione delle politiche del personale

dimostratasi fallimentare nel recente passato.

Codesta direzione generale si è immediatamente espressa sulla situazione gravissima

del Pronto Soccorso del Perrino, ma ci sono situazioni altrettanto gravi come la

Cardiologia o l’Ortopedia che ogni giorno devono convivere con i disagi causati dalla

carenza di personale.

Ad Oggi dopo tanti richiami ancora nulla è stato fatto e soprattutto si sta

sottovalutando il continuo demansionamento a cui sono sottoposti i professionisti

infermieri. Nella fattispecie in cardiologia molto spesso, sono in servizio due sole unità

infermieristiche senza OSS. Una situazione che potrebbe presto sfociare in nuove vertenze

legali.

Come si può organizzare un reparto d’importanza cruciale come la cardiologia

basandosi sul minimo sindacale in fatto di personale? Lo stesso dicasi per l’Ortopedia.

Siamo in presenza di una situazione di una gravità assurda ma questa amministrazione

sembra non rendersene conto.

A causa delle ferie estive qualcuno dovrà coprire turni anche di 10 giorni di fila senza

mai avere un riposo, con doppie notti. Cosa stiamo aspettando? Che succeda una

nuova tragedia prima d’intervenire?

La FP CGIL di Brindisi chiede un incontro atto alla risoluzione immediata e concreta della

problematica in oggetto .