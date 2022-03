OSTELLO DELLA GIOVENTU’ – AMATI: SI ESEGUE UNA MIA LEGGE, ANCHE SE CON UN PO’ DI RITARDO

Ostello gioventù BR, Amati: “Si esegue una mia legge anche se con un po’ di ritardo. Bene”

“Mi impressionò il degrado e il disinteresse verso l’Ostello della gioventù di Brindisi e perciò il 6 agosto 2015 presentai una proposta di legge per cederlo in proprietà al Comune. La proposta divenne legge il 13 ottobre dello stesso anno e dovetti impegnarmi abbastanza per completare le procedure amministrative di trasferimento per un bene del tutto dimenticato e trasferito nella disponibilità all’insaputa. Ieri, dopo sette anni e qualche ritardo, sono cominciati i lavori. Sono contento”.

Lo dichiara il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Nel 2015 mi preoccupai di sottrarre all’abbandono, dal degrado e dal disinteresse diversi beni di proprietà delle disciolte Aziende di promozione turistica, passati nella disponibilità della Regione. Nell’elenco di questi beni ne figuravano tre in provincia di Brindisi: l’Ostello della gioventù; la

Colonia Don Damaso – Minareto di Fasano-Selva; la Colonia Coppolicchio-Bianchi di Fasano-Selva.

Il Consiglio regionale approvò la mia proposta di trasferimento e i beni entrarono a far parte della disponibilità dei rispettivi comuni.

Sono contento che i lavori di valorizzazione dell’Ostello della gioventù di Brindisi siano stati avviati e che in queste ore si avverta un clima di soddisfazione imprevisto ai tempi della cessione, ove trionfava una buona dose di scetticismo”.