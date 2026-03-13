Ostetrica e igieniste dentali a Carovigno hanno incontrato gestanti e papà

L’ostetrica e le igieniste dentali del Consultorio di Carovigno, nei giorni scorsi, con Un sorriso sano per la vita hanno incontrato gestanti e papà. Hanno messo al centro il ruolo fondamentale dei genitori come primi promotori della salute orale dei propri figli. È importante – hanno sottolineato – lavorare sulla prevenzione già in gravidanza, perché un sorriso sano nasce dalle scelte e dalle abitudini della famiglia.

La Asl Brindisi esprime un sentito ringraziamento alla dottoressa Grazia Acquarico, ostetrica, per l’accoglienza, la disponibilità e la preziosa collaborazione con le igieniste dentali del progetto, Cristina Alemanno, Claudia Viesti, Carmela Santoro, Valeria Palmariggi, Maria Carmela Morobianco, Lucia Silvestri e la responsabile e coordinatrice scientifica Giovanna Mosaico.