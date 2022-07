OSTUNI – AL MUSEO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IMPARATE DAL SUD. LEZIONI DI SVILUPPO ALL’ITALIA”

Al Museo la presentazione del libro

“Imparate dal Sud. Lezioni di Sviluppo all’Italia”

Domenica 24 luglio alle 19:30 nella Chiesa di San Vito Martire

Domani domenica 24 luglio alle 19:30 presso la Chiesa delle Monacelle ad Ostuni il giornalista e scrittore Lino Patruno presenterà il libro “Imparate dal Sud. Lezione di sviluppo all’Italia”.

A dialogare con Lino Patruno sarà l’avv. Michele Conte, Presidente dell’Istituzione Museo di Ostuni. La presentazione è organizzata in collaborazione con Telcom.

IL LIBRO. Si può avere la sfacciataggine di dire che bisogna imparare dal Sud? Sì. Perché l’Italia deve prendere lezioni dalla incredibile capacità del Sud di fare il più col meno, di crescere nonostante tutto: un Sud sorprendentemente ad alta tecnologia con aziende che si fanno strada nel mondo, con personaggi da copertina e con primati misconosciuti. E con uno stile di vita altrove tanto perduto e tanto ricercato: il Sud sta vincendo perché è rimasto Sud, e questo libro è un viaggio attraverso tutto ciò che è riuscito a fare controcorrente e attraverso ciò che potrebbe ancora fare. È un viaggio nella resistenza, per dimostrare come il Sud sia una soluzione e non un problema. La scoperta di come ci voglia più Sud, non meno.

Lino Patruno, giornalista professionista, dal 1966 è alla La Gazzetta del Mezzogiorno. Dal 1991 è docente alla facoltà di Economia dell’Università di Bari. Insegna al Corso di laurea di Marketing e comunicazione d’impresa. Ricopre la carica di editorialista e direttore della Scuola dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia.