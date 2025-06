Ostuni, al via il nuovo Pronto Soccorso nella “piastra” dell’ospedale

Al via questa mattina le attività del nuovo Pronto Soccorso di Ostuni, trasferito nella “piastra” dell’ospedale, al piano terra, con accesso da via Miccoli. Il Pronto soccorso, diretto da Domenico Lorenzo Urso, è un’articolazione del Dipartimento Emergenza urgenza della Asl Brindisi. “Ci abbiamo creduto, ci abbiamo lavorato – dice il direttore generale Maurizio De Nuccio – e non ci siamo mai fermati. Da oggi il nuovo Pronto Soccorso apre le porte. Per Ostuni, per i cittadini, per il diritto alla salute”.

Grande soddisfazione anche del direttore medico del presidio ospedaliero Francesco Paolo Lisena: “dopo il Laboratorio di analisi e la Radiologia – sottolinea – completiamo, secondo cronoprogramma, un percorso avviato a maggio. È stata un’operazione complessa dal punto di vista organizzativo perché l’obiettivo era quello di garantire la continuità dei servizi. Restituiamo ai cittadini e al territorio una struttura che consente un intervento immediato e integrato di medicina d’urgenza, fondamentale per salvare vite umane. Con il trasferimento dei nuovi servizi miglioreranno sia l’efficienza organizzativa dell’intero presidio che la qualità dell’assistenza. Ringrazio – aggiunge Lisena – tutti i medici della direzione medica di presidio: la dottoressa Francesca Francioso, la dottoressa Eleonora Valente, il dottor Stefano Duma e la dottoressa Chiara Navazio. E ancora, la dirigente responsabile della direzione amministrativa dell’ospedale, la dottoressa Ada Putignano, il direttore del Pronto Soccorso, dottor Urso, e tutto il personale che ha partecipato a questo trasferimento. Il mio ringraziamento va anche alla direzione strategica della Asl, al Dipartimento di prevenzione, all’Area tecnica, e per la Regione all’assessore alla Sanità Raffaele Piemontese e ai dirigenti del Dipartimento Promozione della salute. Fondamentale – prosegue Lisena – è stato anche il contributo dell’amministrazione comunale di Ostuni, e in particolare l’assessore Angelo Brescia, e dei rappresentanti istituzionali che si sono impegnati per contribuire al raggiungimento di questo importante traguardo”.

Per gli interventi di ristrutturazione e modernizzazione, diretti dall’ingegner Renato Ammirabile, sono stati utilizzati materiali di ultima generazione: porte automatiche interne ed esterne, pavimentazioni e rivestimenti in pvc di alta qualità, pitture ad acqua con colori e segnaletica in linea con il progetto regionale Hospitality.

“Il nuovo Pronto Soccorso – spiega il direttore Domenico Lorenzo Urso – si estende su una superficie di circa mille metri quadrati, con spazi moderni e funzionali progettati per rispondere efficacemente alle diverse esigenze di emergenza. Al suo interno si trovano ampie sale dedicate, ciascuna distinta e attrezzata per gestire separatamente i vari codici di priorità. Inoltre, è presente una sala di osservazione breve, dotata di un avanzato sistema di monitoraggio remoto tramite telecamere, che permette di sorvegliare i pazienti anche a distanza per garantire un’assistenza tempestiva e sicura. La zona d’attesa e accettazione, spaziosa e accessibile, facilita l’ingresso anche degli accompagnatori, grazie a un ambiente confortevole e facilmente fruibile. Questa area è presidiata da una postazione di vigilanza fissa, che garantisce il corretto utilizzo del servizio di primo soccorso e la sicurezza di operatori sanitari e pazienti. Il sistema di videosorveglianza consente il monitoraggio remoto di tutta l’area da parte del personale di vigilanza, per assicurare un controllo continuo e una rapida risposta a eventuali situazioni di emergenza”.

Per il coordinatore del Servizio di Radiologia Angelo Brescia “questo è il primo tassello di un progetto di rilancio complessivo della nostra struttura sanitaria. Ostuni non è una città qualunque: è una meta turistica ambita che accoglie tutto l’anno un flusso enorme di visitatori, oltre ai residenti. Per questo è imprescindibile avere un ospedale in grado di rispondere con prontezza ed efficienza alle esigenze di salute di una realtà così dinamica.

Come coordinatore del Servizio di Radiologia e componente dell’amministrazione comunale sono orgoglioso di aver contribuito a questi risultati. Ora l’impegno si concentra sul completamento del secondo piano e sulla riqualificazione dell’area esterna, per nuovi reparti, più sicurezza e una viabilità più funzionale. L’obiettivo è chiaro: un ospedale moderno e all’altezza di una città importante come Ostuni, che sappia offrire risposte concrete e di qualità a chi vive e visita il territorio”.