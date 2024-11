Ostuni: APAMRI ha celebrato il Cavaliere Ettore Felice D’Amico per i suoi cento anni di impegno e dedizione all’Italia

Cerimonia a Ostuni presso la “House of Lucie” per onorare l’artigiano centenario. Il riconoscimento consegnato come tributo ai valori di sacrificio, lavoro e servizio al Paese.

A Ostuni, presso la Galleria d’arte “House of Lucie”, si è tenuta una cerimonia significativa organizzata da APAMRI, l’Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti della Repubblica Italiana, durante la quale è stata conferita una benemerenza speciale al Cavaliere al Merito Ettore Felice D’Amico, artigiano di cento anni che ha dedicato la sua vita al lavoro e al servizio della comunità italiana.

La benemerenza è stata consegnata dal Cavaliere Ufficiale Riccardo Di Matteo, Presidente Nazionale dell’APAMRI, insieme alla presidente dei Parlamentari per l’associazione, l’On. Carla Giuliano, all’europarlamentare Valentina Palmisano del M5S, e all’On. Leonardo Donno. Ha portato il suo saluto il dott. Michele Grillo, segretario generale dell’APAMRI. Questo omaggio rappresenta un riconoscimento profondo non solo per l’importante traguardo di vita raggiunto da D’Amico, ma soprattutto per i valori di dedizione, sacrificio e impegno verso il benessere economico e sociale dell’Italia, che egli incarna.

APAMRI ha voluto evidenziare l’importanza di riconoscere e celebrare il contributo di persone come Ettore D’Amico, affinché il loro esempio di vita e di lavoro possa continuare a ispirare le nuove generazioni, consolidando l’eredità di valori fondamentali per la società italiana. La cerimonia ha sottolineato il ruolo di modelli di eccellenza come D’Amico, il cui impegno ha contribuito alla grandezza e alla prosperità del Paese, con l’auspicio che il loro operato sia sempre ricordato e apprezzato.

Il Cav. Uff. Riccardo Di Matteo, Presidente Nazionale dell’APAMRI – Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti della Repubblica Italiana ha sottolineato come «La benemerenza conferita al Cavaliere al Merito Ettore Felice D’Amico, un artigiano che ha da poco compiuto cento anni, rappresenta per noi un momento di profonda celebrazione e riconoscimento di un’intera vita dedicata all’eccellenza italiana. Come APAMRI, abbiamo l’onore di rappresentare coloro che, con dedizione e sacrificio, hanno ricevuto onorificenze per il loro impegno straordinario nel portare prestigio e lustro alla nostra Nazione».

Ha proseguito Di Matteo «Ettore D’Amico è un simbolo di resilienza e dedizione. Con il suo lavoro instancabile, è stato un esempio vivente della tradizione artigiana che ha fatto grande il nostro Paese. Arrivare a cento anni, come ha fatto lui lo scorso giugno, è già un traguardo straordinario, ma è ancora più significativo se accompagnato da un’intera vita dedicata al servizio del Paese, sia dal punto di vista lavorativo che sociale».

Ha concluso «Questo riconoscimento è un tributo ai suoi 42 anni da Cavaliere al Merito, un titolo che incarna i valori più profondi della Repubblica Italiana. Vogliamo ringraziarlo non solo per il suo contributo, ma anche per essere ancora oggi un modello di ispirazione per le generazioni future. In una società che spesso guarda solo al futuro, è essenziale ricordare e celebrare coloro che con il proprio impegno hanno plasmato il presente».

L’europarlamentare Valentina Palmisano, ha ringraziato «il Presidente di Sinergitaly Riccardo Di Matteo per essere venuto qui ad Ostuni appositamente per premiare il centenario Ettore D’Amico, che è stato insignito della benemerenza di Cavaliere del Lavoro anni fa.»



Ha spiegato «La benemerenza consegnatagli in occasione dei suoi cento anni, è un riconoscimento del suo lavoro di artigiano ed è un segnale rappresentativo dell’importanza del lavoro in Italia e di quanto la politica e le istituzioni devono attenzionare e proteggere in generale i lavoratori e il lavoro».

L’onorevole Carla Giuliano ha ringraziato «la collega Valentina Palmisano per aver accettato di far parte di questo intergruppo parlamentare di collegamento tra i parlamentari e gli insigniti al merito della Repubblica».

Ha fatto presente Giuliano «Grazie a lei ci è arrivata la segnalazione che ci ha consentito di premiare il cavaliere Ettore D’Amico che celebro con grande emozione, perché si tratta del primo centenario che premiamo da quando abbiamo istituito questa associazione».



Ha concluso «Il cavaliere D’Amico sarà anche socio onorario della nostra associazione e sarà, ovviamente, informato delle attività che svolgeremo sul territorio».