Ostuni – Approvata all’unanimità mozione del Partito Socialista per il contrasto alla violenza sulle donne

Il Partito Socialista, a mezzo del suo segretario cittadino Giuseppe

Tanzarella, nonché tutto il gruppo consiliare e l’insieme dei propri iscritti e

sostenitori esprime la propria soddisfazione per l’approvazione

all’unanimità nel Consiglio Comunale dello scorso 27 novembre della

mozione per il rafforzamento delle politiche comunali per la prevenzione e

contrasto alla violenza sulle donne.

Inutile dire che l’argomento suscita suggestioni, anche alla luce del dibattito

in corso a livello politico nazionale apertosi in seguito alla proposta giunta

dalla Sindaca di Genova Ilaria Salis.

Ebbene, noi riteniamo che il rafforzamento delle politiche di prevenzione e

lotta degli episodi di violenza sulle donne debbano prevedere l’introduzione

nella scuola dell’educazione sessuale, strumento necessario per imprimere

una netta svolta culturale alla nostra comunità, finalizzato a sensibilizzare le

2

classi giovanili su di un argomento fondamentale per la corretta formazione

della personalità di ogni individuo.

L’educazione al corretto approccio ai legami sentimentali, fondati sul

rispetto e reciproco riconoscimento deve trovare posto nei percorsi di

insegnamento, e gli enti locali, per quanto di propria competenza, devono

farsi parte attiva della sua promozione.

Del resto, già nel programma della scuola di formazione politica nazionale

del Partito Socialista, la NEXT-GEN, svoltasi ad Ostuni dal 18 al 20 luglio

scorsi, uno dei temi fondamentali trattati, e da sempre in cima all’agenda del

PSI, era proprio stato quello dell’introduzione dell’educazione sessuale a

scuola.

Non può dimenticarsi, infatti, come i socialisti hanno sempre rappresentato

nel contesto politico un baluardo per le conquiste di diritti civili e sociali,

essendosi sempre contraddistinti per un approccio coraggioso e moderno a

tutte le questioni sensibili che hanno segnato il passo nella civiltà

democratica (emancipazione femminile, diritti dei lavoratori, aborto,

divorzio, ecc)

E proprio in virtù di tale proposito che nei due anni in cui il Partito

Socialista ha fatto parte della Giunta del Comune di Ostuni l’assessore ai

servizi sociali Antonella Turco si è spesa concretamente sul tema

dell’educazione affettiva.

Nel 2024, infatti, è stato portato negli istituti scolastici un corso di

Educazione Affettiva, che ha visto coinvolte diverse figure professionali

(assistenti sociali, psicologi, ginecologi ed ostetriche), grazie al partenariato

3

tra il Dipartimento di prevenzione della Asl, i Consultori familiari e la rete

dei servizi sociali territoriali.

Altresì, l’anno prima si è parlato nelle scuole dell’Infanzia, elementari e

medie della violenza assistita, argomento troppo spesso trascurato, e che

vede come protagonisti i bambini, questi ultimi spesso costretti ad assistere

ad atteggiamenti negativi nella fase più importante di apprendimento della

loro vita, con conseguenze dannose per il loro sviluppo.

Ci si auspica, pertanto, che l’approvazione della mozione possa avere un

concreto seguito, onde evitare che la votazione in consiglio resti lettera

morta, come accaduto in altri casi.

A ben vedere, da tempo attendiamo la ricostituzione del comitato delle pari

opportunità, organismo cui il consiglio comunale ha affermato di voler

ridare slancio con apposita votazione di ulteriore ordine del giorno, ma che,

purtroppo, a distanza di mesi stenta a prendere forma.

Alla stregua, altresì, del piano di implementazione delle misure di sicurezza

per le donne, anch’esso oggetto dell’ordine del giorno di adesione alla

campagna europea “Safe Place for Women” approvato in consiglio giusto

un anno addietro, ma di cui si attende ancora oggi la messa a terra da parte

dell’amministrazione.

Pertanto, restiamo in attesa che gli intenti si trasformino in azioni concrete.

Partito Socialista Italiano