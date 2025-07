Ostuni – Assunti dieci nuovi agenti di Polizia Locale. Concluso il primo dei concorsi pubblici avviati nel 2025

Il Comune di Ostuni ha completato nelle scorse settimane l’iter di selezione pubblica per il reclutamento di nuovi agenti di Polizia Municipale. Si tratta del primo importante risultato dei due concorsi pubblici banditi a gennaio 2025, l’altro dei quali rivolto ad assistenti sociali.

Grazie all’approvazione della graduatoria definitiva, sono già entrati in servizio sei agenti con contratto a tempo indeterminato e quattro con contratto a tempo determinato. Le nuove risorse andranno a rafforzare l’organico della Polizia Locale, contribuendo a migliorare il presidio del territorio e i servizi di sicurezza urbana, soprattutto durante i mesi estivi in cui la città registra un’intensa presenza turistica.

«Finalmente disponiamo di una graduatoria comunale, uno strumento prezioso sia per il presente che per le future esigenze dell’Ente», dichiara l’assessora al Personale Laura Greco. «Avere nuove risorse significa poter rispondere in modo più efficace alle richieste del territorio e dei cittadini. In una città turistica come Ostuni, il ruolo della Polizia Municipale è fondamentale: garantire sicurezza, regolare il traffico, supportare le tante attività che animano la vita cittadina».

«Esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto – prosegue l’assessora – e desidero ringraziare il dirigente e tutto l’Ufficio del Personale per la serietà e l’impegno con cui hanno seguito tutte le fasi del concorso, assicurando che si svolgesse in modo regolare e nel rispetto dei tempi».

Il concorso per agenti di Polizia Municipale si affianca a quello in via di conclusione per assistenti sociali, con l’obiettivo di costituire una graduatoria utile per rafforzare un settore chiave nell’ambito dei servizi alla persona.

«Questi concorsi rappresentano un traguardo concreto per l’Amministrazione comunale – conclude l’assessora Greco – e il segno tangibile di un lavoro serio e continuo, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi pubblici e a costruire un Comune sempre più vicino alle persone».Per l’occasione, il sindaco Angelo Pomes e il comandante della Polizia Locale Antonio Morelli accoglieranno ufficialmente i nuovi agenti lunedì 21 luglio alle ore 11.00 presso il Salone dei Sindaci di Palazzo di Città.