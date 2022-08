OSTUNI ATTRAVERSO I 5 SENSI – RICCO CALENDARIO DI EVENTI

Un ricco calendario di eventi, accoglienza turistica ampliata e informazione qualificata per l’Info-Point di Ostuni

L’info-Point turistico di Ostuni, potenzia la sua offerta con l’ampliamento della fascia oraria di apertura al pubblico, dal giovedì alla domenica, infatti, rispetta l’orario continuato dalle 9:00 alle 23:00 grazie al sostegno di Puglia Promozione che ogni anno promuove progetti finalizzati alla qualificazione degli infopoint turistici appartenenti alla rete regionale.

Non solo accoglienza turistica ma tante proposte per vivere la città e scoprire Ostuni attraverso il coinvolgimento dei nostri sensi. “Ostuni attraverso i 5 sensi” è infatti il titolo del ricco calendario di appuntamenti gratuiti che mirano alla conoscenza del territorio e che prevede attività tematiche per famiglie, escursioni, trekking, visite guidate e degustazioni dal mese di agosto sino al 30 ottobre.

Il calendario delle attività di animazione on-site prevende un totale di n°19 appuntamenti gratuiti, con prenotazione obbligatoria e partenza dall’ufficio informazioni turistiche. L’intero programma è reso possibile grazie all’intesa tra l’Istituzione Museo, attuale gestore dell’info-point, con le realtà locali che da tempo operano sul territorio: M’Arte Sas e Cooperativa Gaia si adoperano infatti per l’organizzazione e la gestione di tutte le attività di fruizione mentre Apulia Cultura segue le attività di comunicazione e coordinamento generale del progetto.

“Un’occasione questa per mettere in rete i beni e servizi della città di Ostuni – dichiara il Presidente dell’Istituzione Museo l’Avvocato Michele Conte – un’opportunità che consente di far fronte alle necessità che registriamo durante l’alta stagione, ovvero quella di garantire un’accoglienza sempre più qualificata al servizio dei turisti, visitatori ma anche per i nostri residenti”

Da non perdere il prossimo appuntamento previsto per sabato 20 agosto con un’inedita visita guidata teatralizzata che si snoda tra il Museo Diocesano e il Museo Civico Archeologico che diventano il palcoscenico naturale che darà vita a personaggi storici della città. “Teatro in Museo”, a cura della compagnia teatrale Improvvisart, prende avvio alle ore 18:00 dal Museo Diocesano con prenotazione obbligatoria. La prossima settimana invece le attività saranno dedicate a S. Oronzo in occasione dei festeggiamenti patronali, un’opportunità per scoprire la vita e la storia del Santo attraverso attività dedicate ai più piccoli e non solo attraverso percorsi cittadini dedicati.

Tutti gli appuntamenti sono prenotabili attraverso il sito web destinazionepuglia.com e tutte le informazioni sono disponibili sulle pagine ufficiali social dell’infopoint turistico di Ostuni e chiamando al numero 0831/1982471 o inviando una mail all’indirizzo info.ostuni@viaggiareinpuglia.it.