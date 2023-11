OSTUNI – AVEVA 250 GRAMMI DI COCAINA. ARRESTATA DALLA POLIZIA

POLIZIA DI STATO: ARRESTATA CON COCAINA

Nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti predisposti dal Questore di Brindisi, Annino Gargano, sull’intero territorio provinciale, nel pomeriggio di sabato scorso la Polizia di Stato ha arrestato una donna trovata in possesso di circa 250 gr. di stupefacente del tipo cocaina.

I mirati servizi svolti dal personale della Squadra Mobile della Questura di Brindisi e del Commissariato di P.S. di Ostuni, hanno riguardato in modo particolare la Città Bianca.

Durante i controlli per le vie del centro cittadino i poliziotti notavano una donna entrare e uscire più volte e con fare sospetto da una struttura ricettiva del centro storico, per poi dirigersi a casa di noti pregiudicati del posto. Insospettiti dalle condotte sopra descritte gli agenti procedevano a perquisizione personale con esito positivo, in quanto, occultati nel reggiseno, la donna deteneva tre involucri di sostanza stupefacente.

La successiva perquisizione domiciliare nel luogo ove la stessa lavorava saltuariamente, consentiva di rinvenire altri tre involucri di sostanza stupefacente occultati in alcune ciotole di riso.

I primissimi accertamenti consentivano di appurare che la sostanza dal peso lordo di 250 gr. circa era cocaina di ottima qualità e che avrebbe fruttato un guadagno di certo maggiore ai ventimila euro nelle piazze di spaccio della città bianca, una volta preparata con altre sostanze da taglio.

All’esito delle formalità di rito, la donna è stata associata presso la Casa Circondariale di Lecce a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.