Ostuni – Carabinieri Forestali bloccano costruzione abusiva nel Parco delle Dune Costiere

Nell’ ambito dei controlli pianificati per la salvaguardia dei parchi naturali e delle aree a tutela paesaggistica, i Carabinieri Forestali del Nucleo di Ostuni, sono intervenuti, dopo opportuni e rapidi accertamenti, a bloccare i lavori di edificazione di un immobile in contrada “Difesa di Malta”, in agro di Ostuni ed a poca distanza dal litorale, all’ interno del “Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”.

Dal controllo dei Militari, infatti, è risultato che i lavori erano giustificati solo dal titolo edilizio, senza che via fosse stata richiesto “nulla-osta” all’ Ente di gestione del Parco, né tantomeno l’ autorizzazione paesaggistica, essendo il luogo ricompreso in area sottoposta a vincolo ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

A questo punto, i Carabinieri Forestali hanno proceduto immediatamente a sottoporre a sequestro la costruzione, ancora in stato di rustico, della superficie di 35 metri quadri, con struttura in mattoni di cemento vibro-compresso, con l’ antistante piazzale, anch’ esso di circa 35 metri quadri di superficie.

Contestualmente, il proprietario di terreno ed immobile è stato deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Brindisi. Gli sono stati contestati i reati di cui

all’ art. 44, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’ Edilizia ed Urbanistica) e dell’ art. 181, commi 1 e 1-bis, lettera a) del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), per intervento edilizio privo di specifica autorizzazione abilitativo in zona tutelata, nonchè all’ art. 30, comma 1 della Legge 394/1991 (Legge-quadro sulle aree naturali protette) per assenza di “nulla-osta” nel territorio di un parco naturale.

Si evidenzia che, essendo il procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari, le persone segnalate sono da ritenersi sottoposte alle indagini stesse e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.