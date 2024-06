Ostuni – Casa in fiamme. una donna e 7 cani salvati dai carabinieri delle squadre operative di supporto

La notte del 12 giugno scorso, i Carabinieri delle S.O.S. di Napoli, Squadre Operative di Supporto, allertati da alcuni cittadini, sono intervenuti in contrada Villanova di Ostuni presso l’abitazione di una 66enne la quale chiedeva aiuto poiché in casa si era sviluppato un incendio. In attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, i militari sono riusciti ad entrare nell’immobile, dapprima forzando il cancello elettrico d’ingresso e poi rompendo una finestra; la donna e suoi animali domestici, 7 cani, sono stati portati in salvo dai Carabinieri i quali, scongiurando il peggio, hanno bloccato anche l’erogazione del gas. Da una prima ricostruzione, l’incendio, domato dai Vigili del Fuoco nel frattempo intervenuti unitamente ai Carabinieri della locale Stazione, è divampato a seguito di un corto circuito di un frigo che si trovava nel garage attiguo all’abitazione. Le fiamme hanno interessato la parte esterna dell’immobile confinante con il citato garage e parzialmente il veicolo di proprietà della donna la quale, avendo inalato fumi, è stata successivamente soccorsa da personale del Servizio Sanitario 118 giunto sul posto. Le Squadre Operative di Supporto (S.O.S.), attualmente impiegate in occasione del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei sette stati membri (G–7) dal 13 al 15 giugno, sono reparti costituitisi in seno a tutti i Reggimenti e Battaglioni dell’Arma dei Carabinieri. Ad esse è devoluto il compito di intervenire quanto più tempestivamente possibile per fronteggiare situazioni di crisi ad alto rischio, nonché prevenire, contrastare e contenere atti di terrorismo, qualora l’intervento del G.I.S. (Gruppo di Intervento Speciale) non fosse possibile nell’immediato, e comunque in sua attesa.