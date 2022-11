OSTUNI – CINEMA, LA VITA DI “DANTE” SUL GRANDE SCHERMO DI PALAZZO ROMA

Pupi Avanti, dopo 25 anni di ricerche, letture e approfondimenti sul sommo poeta italiano, presenta sul grande schermo “Dante”, in programmazione a Palazzo Roma sabato 5 e domenica 6 novembre alle ore 18:00 e 20:00. Biglietto euro 7 (euro 6 per bambini fino a 9 anni e over 65).

Ticket disponibili presso la reception di Palazzo Roma – T. 0831 177 10 87 – durante gli orari di apertura e online su www.apuliaticket.it/palazzoroma.

Il film racconta la vita di Dante Alighieri (Alessandro Sperduti e Giulio Pizzirani).

È Giovanni Boccaccio (Sergio Castellitto), uno dei maggiori cultori e promotori dell’autore della “Divina Commedia”, nonché primo biografo di Dante, a raccontare la sua storia.

Boccaccio è impegnato nella stesura del “Trattatello in Laude di Dante” e, durante la scrittura, ripercorre la vita del padre della lingua italiana, soffermandosi sugli eventi che maggiormente hanno segnato la sua esistenza.

È il 1321 quando Dante muore a Ravenna, lontano dalla sua patria, Firenze. Circa trent’anni dopo a Boccaccio viene assegnato il compito di viaggiare fino a Ravenna per condurre nelle mani di Suor Beatrice, figlia di Alighieri, 10 fiorini d’oro a nome dei capitani della compagnia di Orsanmichele.

Partendo da Firenze, diretto a Ravenna, il poeta del Decameron ripercorre parte del cammino fatto da Dante negli ultimi anni del suo esilio.

Durante il tragitto verso il monastero di Santo Stefano degli Ulivi, Boccaccio ha modo di incontrare diverse persone più o meno vicine a Dante, tra cui chi lo ha accolto durante l’esilio, chi, invece, lo ha allontano e, infine, la figlia del poeta. È in questo modo che il Boccaccio viene a conoscenza di maggiori dettagli della vita di Alighieri e riesce a ricostruire la sua esistenza e a narrare la storia del sommo poeta fino ai posteri.

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=SKgn_n_DgOQ