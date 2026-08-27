Ostuni – Colpi di arma da fuoco contro l’abitazione di Giuseppe Tanzarella. Tensione insopportabile…

Almeno sette colpi di pistola calibro 9 sarebbero stati esplosi ad Ostuni sull’esterno dell’abitazione dell’avv. Giuseppe Tanzarella, ex vice sindaco della città bianca. Il tutto, sarebbe avvenuto ieri sera durante i festeggiamenti patronali per Sant’Oronzo. Sull’accaduto stanno indagando gli agenti del commissariato di polizia di Ostuni. Lo scorso anno toccò all’ex sindaco Angelo Pomes subire un atto intimidatorio, con il ritrovcamento di una bomba a mano, mentre negli scorsi è stato preso di mira in più occasioni l’ex sindaco avv. Domenico Tanzarella, padre di Giuseppe. E’ evidente che nella città bianca si respira ormai un’aria pesante e davvero non si riesce a capire come mai non si riesce a venire a capo di questa strategia della tensione.