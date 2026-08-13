Ostuni, concluse le cinque domeniche di prevenzione e sicurezza sulle spiagge di Rosa Marina

Terminata l’attività estiva dei volontari e delle Unità Cinofile sulle spiagge del Consorzio. Cinque domeniche dedicate alla prevenzione, alla cultura cinofila e alla relazione trabambini e animaliOstuni, cinque domeniche trascorse sulle spiagge di Rosa Marina, tra prevenzione,sicurezza, attività con le Unità Cinofile e sensibilizzazione. Si è conclusa l’iniziativa che,anche durante questa estate, ha visto volontari e operatori impegnati a fianco dei bagnini pergarantire una presenza attenta lungo il litorale del villaggio turistico ostunese.Un’esperienza che gli stessi protagonisti salutano con soddisfazione: «Torniamo a casastanchi ma contenti e soddisfatti. Con oggi terminano le cinque domeniche trascorse insiemequi, in spiaggia a Rosa Marina».Cinque domeniche dedicate alla prevenzioneDurante gli appuntamenti particolare attenzione è stata riservata alla prevenzione,attraverso l’attività delle Unità Cinofile dell’associazione e la collaborazione con i bagnini.

Accanto al presidio e all’osservazione delle spiagge, le giornate hanno rappresentato ancheun’occasione per promuovere la cultura cinofila e approfondire il rapporto tra bambini eanimali.«In queste domeniche abbiamo lavorato tanto sulla prevenzione, con le Unità Cinofiledell’associazione e con i bagnini. Abbiamo portato cultura cinofila, relazione bambino-animale e, soprattutto, occhi sempre attenti. Occhi che hanno scrutato e osservato perprevenire ogni possibile pericolo».Il ringraziamento al Consorzio e ai volontariUn ringraziamento particolare è stato rivolto agli ospiti del Consorzio di Rosa Marina, chedurante le cinque domeniche hanno accolto le attività e dimostrato fiducia nei confrontidegli operatori.«Un grazie di cuore va prima di tutto a voi, cari ospiti del Consorzio. Grazie perl’accoglienza e per la fiducia che ci avete dimostrato ogni domenica».Il ringraziamento è stato esteso al presidente del Consorzio, avvocato Cea, e all’interoConsiglio Direttivo per aver confermato anche nell’estate 2026 la presenzadell’associazione sulle spiagge: «La vostra stima ci ha dato forza e responsabilità».Parole di riconoscenza, infine, per tutti i volontari che hanno garantito la propria presenzanel corso dell’iniziativa: «La vostra presenza costante, la dedizione e la passione sono statefondamentali. Senza di voi nulla di tutto questo sarebbe stato possibile».La conclusione racchiude lo spirito delle cinque domeniche trascorse a Rosa Marina:«Grazie a tutti. È stato un piacere vegliare su di voi. Arrivederci e speriamo di rivederci laprossima estate».