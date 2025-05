Ostuni conquista la 31ª Bandiera Blu: un impegno costante per l’ambiente e il mare

Sono trentuno le Bandiere Blu ottenute dal Comune di Ostuni. Questa mattina a Roma, la Città Bianca ha ricevuto l’ennesimo prestigioso riconoscimento dalla FEE (Foundation for Environmental Education), che certifica ancora una volta l’eccellenza del suo litorale, della gestione ambientale e della qualità dei servizi.

Per ottenere la Bandiera Blu, i comuni devono rispettare ben 32 rigorosi criteri, che spaziano dalla qualità delle acque alla gestione dei rifiuti, dalla sicurezza sulle spiagge all’educazione ambientale. Ostuni ricevette il suo primo vessillo nel lontano 1994 e da allora ha costruito una tradizione di attenzione e cura verso il suo patrimonio naturale.

A rappresentare il Comune nella capitale sono state le assessore Antonella Turco e Laura Greco, accompagnate dal vicesindaco Giuseppe Tanzarella, che ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto:

“Oggi abbiamo ricevuto un altro riconoscimento della Bandiera Blu. Per noi – ha dichiarato Tanzarella – questo rappresenta un attestato dell’impegno che abbiamo dedicato all’ambiente e alla salvaguardia dell’ecosistema marino. Non è solo una mera etichetta, ma un vero e proprio esame per la nostra amministrazione e la nostra comunità. Abbiamo anche innovato la metodologia di candidatura, proponendo l’intero litorale invece di singoli tratti di costa, eliminando le soluzioni di continuità. Questa novità è stata promossa a pieni voti dalla FEE, e ne siamo particolarmente felici.”

Sulla stessa linea il sindaco Angelo Pomes, che ha sottolineato come questo riconoscimento rappresenti una tradizione ormai radicata, ma anche uno stimolo al rinnovamento: “Si tratta di una tradizione consolidata che stiamo cercando di modernizzare ed efficientare.”

La FEE, fondata nel 1981 e con sede centrale a Copenaghen, è una delle principali organizzazioni internazionali per la promozione della sostenibilità ambientale. Presente in 81 Paesi nei cinque continenti, promuove programmi educativi e formativi, con un’attenzione particolare alle scuole.

Il riconoscimento della Bandiera Blu rappresenta dunque non solo un premio alla bellezza naturale della costa ostunese, ma anche il risultato concreto di una visione amministrativa che punta sulla qualità, sulla sostenibilità e sulla responsabilità ambientale condivisa con tutta la comunità.