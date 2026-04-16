Ostuni – Dal 20 aprile attiva la nuova linea STP Centro Storico – Piazza Italia

Il Comune di Ostuni informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 20 aprile 2026, sarà attivata la nuova linea urbana circolare n. 3 del servizio STP Brindisi.La nuova linea prevede l’istituzione di corse in partenza da viale dello Sport con collegamento verso il centro storico, con fermate lungo piazza Italia (Pessina), via Ludovico Pepe, via Martiri di Kindu, via Diaz, via Pinto, via Tenente Specchia (Parcheggio), corso Mazzini (Monte Sarago), via Pola (Barnaba) e ritorno su piazza Italia (angolo via Luisa Sanfelice).Le corse saranno attive dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 05:45, 09:15, 10:00, 11:45, 15:15, 17:00, 17:45, 19:00, 17:45, 19:00 e il sabato alle ore 09:15, 10:00, 10:45, 11:45, 15:15, 17:00, 17:45, 19:00.Si invitano gli utenti a consultare il sito ufficiale di STP Brindisi per prendere visione degli aggiornamenti completi e delle tabelle orarie.