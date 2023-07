OSTUNI – DOMANI PERNA E GAROFANO A “UN’EMOZIONE CHIAMATA LIBRO”

Domani sera alle 21, nella consueta e rinfrescante location del chiostro di Palazzo San Francesco a Ostuni prosegue la 27esima edizione della kermesse letteraria “Un’emozione chiamata libro” organizzata dall’associazione Una Valle di Libri con il supporto di New Music Promotion, Bottega del Libro e Comune di Ostuni. “Due libri in un colpo”, potrebbe dirsi per poi aggiornarsi al 26 luglio, visto che lunedì 24 non si svolgerà la serata per Paolo Rossi a causa di un impedimento che tiene lontana dalla Puglia la moglie del campione, Federica Cappelletti, autrice di “Per Sempre Noi due” (Rizzoli).



Domani sera, invece, Barbara Perna e Luciano Garofano dialogheranno con la giornalista Anna Maria Romano. Perna su “L’ essenziale è invisibile agli occhi. Annabella Abbondante” (Giunti) e “Ciccio e Tore: il mistero di Gravina” (Armando Editore)



Il titolo del libro di Perna trae spunto da una famosa frase de “Il Piccolo principe”, ma “nel secondo capitolo delle avventure della giudice più simpatica e travolgente del giallo italiano ci sono nuovi indimenticabili personaggi, una trama gialla a prova di bomba e un’Annabella alle prese con emozionanti vicende sentimentali”.



Leggiamo in una nota: “Sono giorni che, con la scusa di non saper usare il computer nuovo, Annabella ignora le mail della Scuola Superiore della Magistratura. Uno dei tutor ha dato forfait all’ultimo secondo e sarà lei a doverlo sostituire al corso di formazione per nuovi magistrati che si tiene ogni anno nella splendida cornice di Villa Castel Pulci, in provincia di Firenze. Una bella grana perché le lezioni si vanno a sommare alla sua normale attività giudiziaria. Una grana che diventa ancora più grande quando nel giardino della scuola viene trovata una donna morta. Chi è? E perché ucciderla proprio lì? Tra un’udienza e un caffè al bar, gli amici alle prese con problemi di cuore e la sorella che reclama attenzioni, per Annabella e Dolly, il suo fidato cancelliere, non c’è mai stato così tanto da fare”.



Quanto a “Ciccio e Tore: il mistero di Gravina” libro che Luciano Garofano ha scritto con Mauro Valentini, “Francesco Pappalardi detto Ciccio, di tredici anni e suo fratello Salvatore detto Tore, due anni più piccolo, scompaiono la sera del 5 giugno 2006 dal centro di Gravina, borgo storico dell’alta Murgia. Per lungo tempo il destino dei due ragazzi rimane avvolto nel mistero fino a che, un anno e mezzo dopo, viene arrestato il padre dei due: Filippo. Secondo l’accusa è stato lui a uccidere i figli e a nasconderne i corpi. Sembra tutto risolto quando qualche mese dopo un ragazzino, coetaneo di Ciccio e Tore, cade in una cisterna scavata nel sottosuolo di un palazzo abbandonato nel centro cittadino e da tutti chiamato La casa delle Cento Stanze. I Vigili del Fuoco che soccorrono il ragazzo, rinvengono così i corpi di Ciccio e Tore, caduti anch’essi nello stesso luogo quella sera di due anni prima. Il ritrovamento consentirà la scarcerazione di Filippo, ingiustamente accusato, disegnando nuovi scenari sui fatti di quella sera”, leggiamo in un abstract. E ancora: “Luciano Garofano e Mauro Valentini ripercorrono questa clamorosa vicenda umana e giudiziaria attraverso documenti, testimonianze e avvalendosi anche della narrazione di Filippo, vittima di un errore giudiziario sventato per puro caso. Un libro che offre percorsi non solo narrativi ma anche indicazioni concrete da destinare agli inquirenti per una possibile riapertura delle indagini e per scoprire finalmente cosa è accaduto a Ciccio e Tore. Per scoprire la verità”.



Gli autori

Barbara Perna è nata a Napoli ed è giudice civile dal 1999. Ha lavorato presso i tribunali di Lagonegro, Santa Maria Capua Vetere e Montepulciano. Attualmente è in servizio presso la sezione fallimentare del Tribunale di Roma. Ha 51 anni, è felicemente sposata, e ha due figlie di 15 e 18 anni. Annabella Abbondante è il suo romanzo d’esordio.



Luciano Garofalo è un biologo e militare italiano, generale in congedo dell’Arma dei Carabinieri. Dal 2010 è conduttore del programma televisivo L’altra metà del crimine (LA7) e fa parte dello staff della trasmissione televisiva Quarto grado, in onda su Rete4. Ha scritto: Il ragazzo con il berretto da marinaio, ABE 1991; Delitti imperfetti, Il Saggiatore 2004; Delitti imperfetti. Sei casi per il Ris di Parma, Tropea 2004; Delitti imperfetti. Atto II. Nuovi casi per il RIS di Parma, Tropea 2005; Delitti imperfetti. Atto I & atto II, Tropea 2006; Delitti e misteri del passato, Rizzoli 2008; Il processo imperfetto, Rizzoli 2009; Assassini per caso, Rizzoli 2010; Il giallo di Marina (con Fabrizio Rizzi), Infinito, 2022.