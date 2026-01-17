Facebook Instagram
Ostuni, domani premiazione dei vincitori dell’undicesima edizione della mostra “Il mio Presepe”



Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: domenica 18 gennaio 2026, a partire dalle ore 18:00 presso la sede di Extra Eventi in Contrada Grisiglio (Via Stazione Zona Industriale di Ostuni), si terrà la premiazione dei vincitori dell’undicesima edizione della mostra “Il mio Presepe”.
Durante l’evento, organizzato dall’associazione “Ostuni è…” e patrocinato dal Comune di Ostuni, si scopriranno i nomi dei vincitori di questa edizione, la quale ha avuto un grande successo di pubblico.
L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata.

