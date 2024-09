Ostuni – gatti legati e rinchiusi nelle gabbie. Denunciati madre e figlio

Il Nucleo di Guardie Zoofile di Stop Animal Crimes Italia pugliese continua la sua attività di

monitoraggio del territorio a difesa degli animali e ancora una volta è intervenuto questa volta a

Ostuni dove una famiglia deteneva un gatto legato ad una corda e gattini in piccole gabbie, in

modalità contrarie alle esigenze etologiche degli animali.

Si è proceduto al sequestro penale di 7 gatti e degli oggetti di costrizione e il deferimento all’Autorità

Giudiziaria per il reato di maltrattamento animali (art. 727 c,p.).

Il sequestro, convalidato dalla Procura di Brindisi, è stato già notificato dalle guardie zoofile ai due

indagati su delega del Magistrato.

Non appena i tempi lo permetteranno i gatti saranno affidati a famiglie, mentre continueremo a

vigilare affinchè altri animali non finiscano nelle mani degli odierni indagati.

Ricordiamo che i gatti sono per natura animali liberi e che ogni modalità di detenzione coercitiva e in

danno della loro etologia costituiscono reato