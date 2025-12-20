Ostuni, i Carabinieri incontrano gli studenti

Mattinata densa di entusiasmo e curiosità per 110 alunni e tutto il corpo docente della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Pessina – Vitale – Barnaba” di Ostuni, che nei giorni scorsi, nell’ambito della campagna “Cultura della Legalità”, hanno incontrato i Carabinieri della locale Stazione insieme ai militari del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno (BA).

L’incontro tenuto dal Comandante della Stazione Luogotenente C.S. Federico Sabatelli, atteso l’imminente arrivo delle prossime festività natalizie, si è concentrato sulla prevenzione dei rischi legati all’utilizzo di materiale pirotecnico illegale.

L’evento apice, che ha riscosso grande interesse da parte degli alunni, è stata la dimostrazione operativa effettuata dal Nucleo Carabinieri Cinofili, dove i protagonisti dell’attività sono stati “Eros” un maschio di pastore nero e “Tessa”, una femmina di pastore tedesco, specializzati nella ricerca di materiali esplodenti e sostanze stupefacenti. E’ stata simulata la ricerca di petardi e manufatti esplosivi, mostrando in tempo reale agli studenti l’efficacia del lavoro delle unità cinofile addestrate nel contrasto a questo tipo di pericoli.

L’invito è quello di evitare rigorosamente l’utilizzo di petardi, fuochi d’artificio e altri manufatti esplodenti illegali. Tali articoli pirotecnici rappresentano un elevato pericolo; anche i fuochi d’artificio la cui vendita è permessa non sono esenti da rischi e ne è pertanto raccomandato un uso estremamente prudente e nel rispetto delle normative vigenti.

Numerosi sono stati gli interventi degli alunni, che hanno posto domande, espresso curiosità e condiviso riflessioni personali. L’evento si è confermato un momento importante per la formazione della cultura della legalità.

Nel corso dell’evento è stata evidenziata l’importanza del rispetto delle regole, del senso di responsabilità e della collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine, ricordando agli studenti la necessità di rispettare le Leggi e i valori che ne derivano, quali strumento di garanzia e protezione dei diritti di ognuno di noi.

Questa iniziativa fa parte di un più ampio calendario di appuntamenti che vedono l’Arma dei Carabinieri e il Comando Provinciale di Brindisi impegnati a operare vicino alle giovani generazioni. L’obiettivo primario è quello di accrescere il senso civico e la fiducia verso le Istituzioni.