Ostuni – Il “Papa Francesco” cresce. Sessanta prelievi in più a settimana grazie alla sinergia Galizia, Lisena e Ciola

Un segnale concreto di attenzione al territorio e una risposta tangibile alle esigenze dell’utenza. È questo il risultato della proficua sinergia instauratasi tra la UGL Salute di Brindisi, la Direzione del Presidio Ospedaliero “Papa Francesco” e l’Unità Operativa di Patologia Clinica. Una collaborazione che ha portato a un significativo potenziamento delle attività presso il centro prelievi del nosocomio.​L’iniziativa nasce dall’intermediazione del Segretario Provinciale UGL Salute, Alessandro Galizia, che ha evidenziato la necessità di ottimizzare i flussi di accesso per i cittadini. Una sollecitazione che ha trovato immediato riscontro nel sapiente e attento ascolto del Dott. Francesco Paolo Lisena, Direttore del Presidio, e nella piena disponibilità operativa del Dott. Paolo Ciola, Direttore dell’U.O. di Patologia Clinica.​I numeri testimoniano il successo di questo lavoro di squadra. Fino a poco tempo fa, il centro prelievi attestava una media di circa 43 prelievi giornalieri. Grazie alla riorganizzazione dei processi interni, resa possibile dalla competenza gestionale del Dott. Lisena, l’attività ha registrato un immediato incremento: da questa settimana la struttura sarà in grado di garantire 60 prelievi in più a settimana.​Non si tratta solo di un aumento quantitativo, ma di un netto miglioramento della qualità del servizio. I nuovi processi hanno permesso di snellire le procedure e ridurre i tempi di attesa.​La UGL Salute desidera esprimere il proprio sincero apprezzamento al Dott. Lisena, al Dott. Ciola, alla Dr.ssa Marzollini e a tutto il personale dell’Unità Operativa per la loro eccezionale dedizione al servizio, la sensibilità istituzionale e la professionalità dimostrata. “La loro capacità di ascolto e la volontà di intervenire prontamente sulle dinamiche organizzative hanno permesso di trasformare una criticità in un servizio efficiente per la comunità,” sottolinea Galizia.​Questo risultato conferma che il dialogo costruttivo tra parti sociali, dirigenza medica e comparto è la chiave per una sanità locale sempre più vicina ai bisogni reali dei cittadini.