OSTUNI – IL SINDACO NON CI STA: “RICORREREMO AL TAR”

Il sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo contesta apertamente e ufficialmente la decisione del Consiglio dei Ministri di scioglimento del consiglio comunale della città bianca per “infiltrazioni della criminalità organizzata”. E lo fa in conferenza stampa durante la quale ha annunciato il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per chiedere la revoca del provvedimento. Ovviamente dopo aver letto le motivazioni con le quali è stato adottato.

Lo scioglimento arriva a due anni e mezzo dall’insediamento della nuova Amministrazione di centro destra. Anni durante i quali – ha aggiunto il primo cittadino – Ostuni è cresciuta, conquistandosi un posto al sole dal punto di vista turistico, nonostante i problemi derivanti dallo stato di emergenza sanitaria.