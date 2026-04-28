Ostuni – La dott.ssa Cicoria nuovo Commissario prefettizio

AVVIATA LA PROCEDURA DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI OSTUNI E NOMINATO IL COMMISSARIO PREFETTIZIO PER LA PROVVISORIA GESTIONE DELL’ENTE
Il Prefetto Dr. Guido Aprea, a seguito delle dimissioni presentate da tredici consiglieri del Comune di Ostuni, su ventiquattro assegnati, ha avviato la procedura di scioglimento del medesimo Consiglio comunale ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Nel contempo, ricorrendo i presupposti previsti dal comma 7 del citato art. 141, con proprio provvedimento, in attesa del D.P.R. di scioglimento, ha sospeso lo stesso consesso e nominato il Commissario prefettizio nella persona della D.ssa Pasqua Erminia Cicoria, Viceprefetto in quiescenza.