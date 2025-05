Ostuni non ci sta! Atti vandalici sulla pista ciclopedonale dopo sole due ore dalla sua installazione…

A meno di due ore dalla reinstallazione, una delle nuove sbarre installate dal Comune per regolamentare gli accessi alla pista ciclopedonale verso il mare è stata divelta da ignoti.

L’ennesimo atto vandalico si è verificato in una delle zone più frequentate della costa ostunese, dove l’amministrazione comunale aveva recentemente investito risorse per tutelare l’ambiente e migliorare la fruibilità del tratto costiero.

Appena appreso dell’accaduto, l’ente comunale ha prontamente denunciato il gesto al locale Commissariato di Polizia, auspicando che si possa fare luce sugli autori del danneggiamento.

«Esprimiamo rammarico per quanto accaduto – dichiara l’amministrazione comunale –. Si tratta di risorse pubbliche investite per proteggere l’ambiente e regolamentare l’accesso a uno dei tratti di costa più suggestivi della nostra regione. Confidiamo nel lavoro degli agenti del Commissariato affinché vengano individuati i responsabili di questo ennesimo gesto incivile. Non è la prima volta che accade, ma continueremo a contrastare con determinazione questi comportamenti, come abbiamo fatto fin dall’inizio del nostro mandato». L’episodio si inserisce in una lunga serie di atti vandalici registrati nella medesima area: dalle sbarre di accesso distrutte alle “panchine intelligenti” danneggiate, fino alla demolizione delle bacheche informative poste lungo il percorso ciclopedonale.

Un segnale allarmante che testimonia come un bene pubblico, pensato per il decoro e la vivibilità della comunità e dei turisti, sia troppo spesso bersaglio di comportamenti incivili che mettono a rischio l’intero progetto di valorizzazione della costa ostunese. Le indagini sono in corso, mentre la comunità locale chiede maggiore vigilanza e rispetto per il patrimonio comune.