Ostuni – Nuova piattaforma per la gestione dell’Imposta di soggiorno. Si passa a PayTourist dal primo gennaio 2026, sistema più moderno ed efficiente.

Il Comune di Ostuni informa che, a partire dal 1° gennaio 2026, la gestione dell’Imposta di Soggiorno sarà trasferita alla nuova piattaforma PayTourist, con l’obiettivo di rendere più efficiente, digitale e semplificato il rapporto tra amministrazione e operatori turistici.

Nel mese di dicembre 2025 e per tutto gennaio 2026 saranno operative entrambe le piattaforme, così da consentire la chiusura degli adempimenti relativi all’annualità in corso. La piattaforma Tourist Tax rimarrà infatti utilizzabile esclusivamente per la conclusione delle attività in essere, comprese le registrazioni delle presenze e gli adempimenti del quarto trimestre 2025, con scadenza fissata al 16 gennaio 2026.

PayTourist diventerà invece il nuovo sistema ufficiale per la registrazione e la gestione dell’Imposta di Soggiorno a partire dal 1° gennaio 2026. Per agevolare la transizione, gli operatori potranno partecipare ai webinar formativi organizzati dalla piattaforma, utili per conoscere le funzionalità e procedere correttamente con la registrazione al nuovo portale.

Le dichiarazioni dell’Assessore al Turismo Niki Maffei: «Il passaggio dal precedente sistema della Tourist Tax alla piattaforma PayTourist rappresenta un primo passo decisivo verso una gestione dell’imposta di soggiorno più moderna, trasparente ed efficiente.

Grazie a questo nuovo strumento, il Comune di Ostuni potrà contare su un sistema di monitoraggio puntuale, capace di restituire in tempo reale i flussi turistici ed effettuare verifiche rapide e accurate.

Le attività di controllo e accertamento sono già state avviate e sono tuttora in corso con riferimento agli ultimi 5 anni, ma il nostro impegno è quello di garantire sempre maggiore equità, regolarità e correttezza. Per questo diventa essenziale intercettare e contrastare ogni forma di evasione o irregolarità.

Questo passaggio è fondamentale per tutelare gli operatori che rispettano le regole e per valorizzare al meglio le risorse che l’imposta di soggiorno mette a disposizione della città e dei servizi destinati ai cittadini e ai visitatori.»

L’Amministrazione Comunale invita tutti gli operatori a prendere visione delle nuove modalità di gestione e a partecipare agli incontri formativi, così da garantire una transizione ordinata e tempestiva al nuovo sistema.

È possibile iscriversi ai webinar tramite il seguente link:

La notizia completa è disponibile sul sito istituzionale al link:

Per informazioni e supporto: imposta.soggiorno@comune.ostuni.br.it