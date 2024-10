Ostuni: nuove aperture commerciali in viale Pola invertono il processo di desertificazione commerciale

Una nota di Michele Piccirillo – Presidente Confesercenti Brindisi

Negli ultimi anni, Viale Pola, una delle principali arterie commerciali di Ostuni, ha vissuto un graduale spegnimento delle sue vetrine, con la chiusura di numerosi esercizi commerciali, probabilmente in parte legata agli effetti post-pandemia. Ciononostante, grazie alle recenti nuove aperture, si sta invertendo questo processo, offrendo nuove soluzioni che consentono la riapertura di negozi, anche se con usi differenti rispetto a quelli più tradizionali, ormai superati e non più in linea con le esigenze del mercato.

Queste nuove aperture non solo scongiurano il rischio di desertificazione commerciale, ma rappresentano anche un cambiamento significativo nell’indirizzo commerciale di Viale Pola. Se in passato l’offerta della via era prevalentemente orientata ai prodotti di abbigliamento, oggi si sta trasformando in un’area dedicata al terziario avanzato e quindi ai servizi e all’intrattenimento.

Questa evoluzione avrà inevitabilmente un impatto sulla percezione dei cittadini-consumatori e pone nuove sfide per l’amministrazione comunale, che potrebbe essere chiamata a rivedere alcuni aspetti urbanistici per adattarsi al nuovo scenario. (Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. ndr ) Il ruolo degli esercizi di vicinato resta cruciale, non solo per l’economia terziaria che contribuisce alla qualità della vita dei cittadini, ma anche per la funzione sociale che essi svolgono.

La Confesercenti di Ostuni continua a supportare gli esercenti, affiancando tutte le attività commerciali in questa fase di transizione e cambiamento. Michele Piccirillo, Presidente della Confesercenti Provinciale, esprime apprezzamento per gli imprenditori che, con coraggio e visione, hanno scelto di investire in un nuovo progetto commerciale. Piccirillo ribadisce l’impegno dell’associazione a sostenere ogni tipo di attività commerciale, collaborando con le istituzioni e gli operatori economici per garantire uno sviluppo sostenibile e in linea con le esigenze della comunità locale.

Confesercenti Ostuni