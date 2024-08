Ostuni ospita il convegno “In attesa di Terra Madre”: un incontro sulla Melanzana Violetta di Ostuni, prossimo Presidio Slow Food

Domenica 1 settembre, alle ore 18:30, presso i Giardini della Grata di Ostuni, si terrà il convegno “In attesa di Terra Madre”. L’evento, organizzato dalla cooperativa Bio Solequo Coop in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Ostuni e Slow Food Puglia (all’interno del progetto ET4EU CiHeam Bari), sarà un’importante occasione per coinvolgere la comunità ostunese e gli assegnatari degli Orti Comunali Periurbani nella scoperta delle peculiarità della Melanzana Violetta di Ostuni, prossimo Presidio Slow Food.

Il convegno vedrà la partecipazione di numerosi ed esperti relatori tra cui: Felice Suma (Slow Food Puglia), Antonio Capriglia (Cooperativa Bio Solequo), Patrizia Pugliese (Progetto ET4EU CHIEAM Bari), Marcello Longo (Progetto Biodiverso Karpos), Angelica Anglani (Servizio di promozione agroalimentare e comunicazione della Regione Puglia), Valentina Melpignano e Cosimo Damiano Leone (Condotta Slow Food Piana degli Ulivi), oltre ad alcuni assegnatari degli orti periurbani della città di Ostuni.

Lo scopo dell’incontro è quello di approfondire e valorizzare gli orti peri urbani di Ostuni e la biodiversità custodita in essi, nonché le caratteristiche uniche della Melanzana Violetta di Ostuni, che sarà presentata come nuovo prodotto alla prestigiosa manifestazione internazionale “Terra Madre”, in programma a Torino dal 26 al 30 settembre 2024. Questo ortaggio, destinato a diventare un simbolo della biodiversità pugliese, rappresenta un esempio di eccellenza locale che Slow Food si impegna a promuovere e tutelare.

Durante il convegno, verrà anche illustrato il lavoro preparatorio della mostra “100 Orticole di Puglia”, un’esposizione che prevede la coltivazione di cento varietà di ortaggi in vaso presso i Giardini della Grata. La mostra figura come un vero e proprio tributo alla biodiversità orticola della Puglia e sarà presentata al pubblico durante l’evento Terra Madre a Torino.

Al termine dell’incontro, i partecipanti potranno degustare un rinfresco offerto da WalkingWine Puglia e Ristorante Porta Nova, un’occasione conviviale per continuare a discutere e scambiare idee sulle tematiche affrontate.

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione sul sito: www.walkingwinepuglia.com/eventi.

info: info@walkingwinepuglia.com