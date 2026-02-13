Facebook Instagram
Ostuni ottiene un finanziamento di 980 mila euro per la realizzazione di un centro per anziani in un bene confiscato alla mafia in contrada Rosara

Il Comune di Ostuni è stato ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico regionale “Puglia Beni Comuni”, promosso dalla Regione Puglia a valere sul PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Priorità 8 “Welfare e Salute”, Azione 8.2, dedicato al riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il progetto presentato dal Comune, denominato “Realizzazione del Centro sociale e culturale Argento”, prevede un investimento complessivo di 980 mila euro e riguarda la rifunzionalizzazione di un immobile confiscato alla mafia situato in contrada Rosara, che sarà destinato alla realizzazione di un centro per anziani e spazi di comunità a servizio della cittadinanza.

L’intervento consentirà di restituire alla collettività un bene sottratto alla criminalità organizzata, trasformandolo in un luogo di inclusione, socialità e servizi, con particolare attenzione alle persone anziane e ai soggetti più fragili, in coerenza con gli obiettivi della misura regionale che promuove legalità, welfare di prossimità e coesione sociale.

“Questo finanziamento rappresenta un risultato importante per Ostuni – dichiara il sindaco Angelo Pomes – perché unisce il valore simbolico e concreto del riutilizzo dei beni confiscati alla mafia alla necessità di rafforzare i servizi sociali dedicati agli anziani e alla comunità. Ringrazio, unitamente ai professionisti incaricati per la progettazione, il Settore Finanziamenti e l’assessore Fabrizio Monopoli, il Settore Servizi Sociali e l’assessora Emilia Francioso oltre che l’ex assessora Bernadette Giovene, per aver seguito con determinazione la fase della candidatura.”

