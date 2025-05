Ostuni – Polizia Locale: il dott. Antonio Morelli nuovo dirigente in comando per il Comune di Ostuni. Encomio del sindaco al Comandante uscente Dott. Quirico D’Aversa

Ostuni potrà contare, a partire dal 1° giugno, su una nuova guida per il Corpo di Polizia Locale. La Giunta Comunale ha deliberato l’assegnazione, in posizione di comando per cinque mesi, del dottor Antonio Morelli, attuale comandante della Polizia Locale di Gallipoli, con esperienza pluriennale in una realtà turistica di rilievo, nonché profonda conoscenza delle dinamiche operative dei territori ad alta densità di presenze stagionali.

Una scelta ponderata, che segue la revoca della procedura ex art. 110 per la selezione di un nuovo dirigente e che consente di garantire, fin da subito, una direzione competente e autorevole al Comando della Polizia Locale, in una fase dell’anno in cui la sua presenza è centrale per la vivibilità, l’ordine pubblico e la sicurezza urbana.L’intesa con il Comune di Gallipoli, formalizzata con apposito disciplinare, rappresenta un esempio concreto di collaborazione fra enti locali nell’interesse delle rispettive comunità. Per Ostuni è l’occasione per avvalersi delle competenze di un dirigente di comprovato valore, e al tempo stesso per valutare la possibilità di un percorso strutturato e duraturo.

«Ringrazio l’Amministrazione comunale di Gallipoli per la disponibilità istituzionale dimostrata – dichiara il sindaco Angelo Pomes – e auguro buon lavoro al dottor Morelli: la nostra comunità e il nostro territorio, in continua crescita e trasformazione, avranno bisogno di una presenza forte e organizzata, capace di accompagnare il cambiamento con professionalità e visione».

In occasione di questo passaggio di consegne, il Sindaco ha inoltre voluto rivolgere un pubblico encomio al Comandante uscente, dott. Quirico D’Aversa, che sarà collocato a riposo a decorrere dal 1° giugno 2025.

«A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza – scrive il Sindaco Pomes – intendo esprimere un profondo e sentito encomio al Comandante della Polizia Locale, Dott. Quirico D’Aversa, in occasione del suo collocamento a riposo.

Nel corso della sua carriera, il Comandante D’Aversa ha costantemente dimostrato elevatissime doti professionali, integrità morale, senso del dovere e profondo spirito di servizio, contribuendo in maniera significativa al buon funzionamento del Corpo di Polizia Locale e alla tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza urbana e della legalità.

Di particolare rilievo è il gesto di assoluta eccezionalità e valore civico compiuto dal Comandante D’Aversa, che ha accettato di prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera a favore del Comune di Ostuni, offrendo così un contributo prezioso e insostituibile in un momento di riorganizzazione e transizione.

Con tale encomiabile impegno, il Comandante D’Aversa ha dato esempio di straordinaria abnegazione e di attaccamento alle istituzioni, incarnando appieno i più alti valori del servizio pubblico e lasciando un segno indelebile nella memoria della nostra comunità.

Nel formulare i più vivi ringraziamenti per la dedizione profusa e per la testimonianza etica e professionale resa alla Città di Ostuni, si porgono al Dott. Quirico D’Aversa i migliori auguri».