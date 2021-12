OSTUNI – PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA LUNA C’E’ SEMPRE”

La vita nei vicoli di uno slum in Kenya raccontata da una capo scout

Martedì 14 dicembre, alle ore 18.30 presso la parrocchia di San Luigi, in via Giuseppe di Vittorio a Ostuni, si terrà la presentazione del libro “La luna c’è sempre”(Kurumuny edizioni) di Antonietta Pignataro (Anto Nafula), capo scout che opera da più di trenta anni nel mondo del volontariato e fondatrice a Mesagne dell’Associazione Huipalas che si occupa principalmente di cooperazione internazionale in favore delle popolazioni del sud del mondo.

In particolare, a Korogocho, periferia di Nairobi in Kenya, Huipalas ha un programma decennale attivo di esperienze educative e di coinvolgimento della comunità in azioni di miglioramento concreto delle condizioni di vita. E dai vicoli maleodoranti di uno slum come quello di Korogocho che nasce il racconto della la vita di Mama Marion che riesce, nel luogo dove la perversione e la cattiveria umana sembrano aver traviato irrimediabilmente tutto, a far sopravvivere dentro di sé il ricordo di coloro che l’hanno condotta ed edotta all’idea di bello e di bene. Mama Marion continua così ad attraversare, sino a quando le è concesso, le bellissime storie di coloro che sono entrati nella sua vita, e grazie ai loro ricordi riesce quasi ad anestetizzare la sua estrema miseria, il suo profondo dolore e la sua apparente ignoranza.

A dialogare con l’autrice, Valeria Pecere e Davide Varasi del Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose della provincia di Brindisi. Parte del ricavato della vendita dei libri sarà devoluto per ultimare il progetto “Bethlehem-Casa del pane” e avviare una Biblioteca di Comunità.

L’iniziativa è organizzata da Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose della provincia di Brindisi; cooperativa Solerin; associazione Migrantes Brindisi; associazione Voci della Terra; i Presidi del libro Ostuni; associazione Libera Ostuni; Aifo Ostuni; Arci Brindisi; associazione Incontro Matrimoniale; UniTre Ostuni, Meic Ostuni e CSV Brindisi-Lecce.