OSTUNI – PROSEGUONO GLI APPUNTAMENTI DI “UN’EMOZIONE CHIAMATA LIBRO”

Si riflette e si ride. È questo il connubio della serata che si svolgerà il 2 agosto 2023 nel Chiostro di Palazzo San Francesco dalle ore 20.30. L’appuntamento si aprirà con la presentazione del libro di Vincenzo Donadeo dal titolo “Io volevo correre”.

Subito dopo sul palco di “Un’emozione chiamata libro” salirà Marco Santin, cittadino per il 50% ostunese e per il 50% milanese, componente della Gialappa’s Band e coautore del libro “Mai dire noi. Tutto quello che NON avreste voluto sapere”. Dialogherà con l’autore l’avvocato ostunese Fabrizio Monopoli.

Appuntamento questa sera alle ore 20.30

Chiostro San Francesco – Ostuni