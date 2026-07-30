Ostuni – Rifiuti plastici: possibili criticità nel conferimento e avvio al recupero 

Il Comune di Ostuni informa la cittadinanza e gli utenti che, a seguito della comunicazione trasmessa dall’AGER Puglia, relativa alla grave saturazione degli impianti regionali di trattamento dei rifiuti plastici, potrebbero verificarsi temporanee criticità nel conferimento e nel successivo avvio a recupero della raccolta multimateriale (plastica, metalli e altri materiali conferiti nella relativa frazione).

La criticità deriva da una situazione di carattere nazionale che sta interessando l’intero sistema di riciclo delle plastiche e che sta determinando la saturazione degli impianti autorizzati presenti sul territorio regionale.

L’Amministrazione Comunale è già in costante contatto con il gestore del servizio, con AGER Puglia e con gli enti competenti per limitare al massimo i disagi e garantire, per quanto possibile, la continuità del servizio.

Qualora dovessero rendersi necessarie modifiche al calendario di raccolta o temporanee sospensioni del servizio, la cittadinanza sarà tempestivamente informata attraverso i canali istituzionali del Comune.

Si invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a continuare ad effettuare correttamente la raccolta differenziata, evitando conferimenti impropri che potrebbero aggravare l’attuale situazione.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i cittadini per la collaborazione e il senso civico che, anche in questo momento di particolare difficoltà, saranno fondamentali per affrontare insieme l’emergenza.