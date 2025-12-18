Ostuni, torna “La Magia del Natale”: tre giorni di eventi tra cinema, spettacoli e Babbo Natale

Per il quinto anno consecutivo, Ostuni si prepara a vivere l’atmosfera più attesa dell’anno con La Magia del Natale, l’evento natalizio a cura dell’Associazione Fraila APS, in programma il 19, 20 e 21 dicembre 2025 in Piazzetta Sant’Oronzo.

Un’iniziativa ormai consolidata nel panorama degli eventi cittadini, che anche quest’anno propone un calendario ricco di appuntamenti pensati soprattutto per i bambini e le famiglie, tra cinema, magia, artisti di strada e la presenza costante di Babbo Natale nella sua casetta, attiva già dai primi weekend natalizi grazie a nuove collaborazioni.

Tra le principali novità dell’edizione 2025 c’è il forte legame con il cinema, elemento centrale del programma grazie alla collaborazione con il format Cinema Cielo, che porterà in piazza tre grandi classici della cinematografia natalizia: Il Grinch, e il Canto di Natale di Topolino e Mamma ho perso l’aereo. Accanto al cinema, spazio agli spettacoli di magia con Mago Juri, all’arte di strada, allo Speleo Babbo Natale e al concerto finale dei Fivelandia, per un fine settimana pre natalizio capace di unire intrattenimento e cultura.

La presidente dell’Associazione Fraila APS, Francesca Anglani, ha dichiarato: “Siamo contenti che per il quinto anno ininterrottamente il Comune di Ostuni abbia creduto nel nostro progetto, che punta ad essere sempre più ampio. Quest’anno, con la collaborazione per la Casetta di Babbo Natale già dai primi weekend di Natale, abbiamo voluto rafforzare il legame con la città. La novità più importante è quella che mette al centro delle nostre iniziative il cinema: grazie alla collaborazione con il format Cinema Cielo porteremo su Piazzetta Sant’Oronzo tre classici della cinematografia natalizia”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, che ha sottolineato come l’iniziativa continui a crescere nel tempo, ampliandosi e uscendo dalle mura del Chiostro di San Francesco per coinvolgere nuovi spazi della città e renderli luoghi di condivisione e socialità.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Emilia Francioso, ha aggiunto: “Siamo vicini al tessuto associativo della nostra città e soprattutto ai bambini, che potranno vivere queste iniziative sia sul piano ludico che culturale. Dal cinema alla magia, dall’arte di strada agli spettacoli, sarà un weekend pre natalizio carico di emozioni. Invitiamo tutti a partecipare”.

IL PROGRAMMA

📍 Piazzetta Sant’Oronzo

🔹 Venerdì 19 dicembre 2025🕟 Ore 16.30Cinema Cielo• Il Grinch

🕕 Ore 18.00• Arrivo di Babbo Natale nella Casetta• Artisti di strada• Spettacolo di magia con Mago Juri

🔹 Sabato 20 dicembre 2025🕟 Ore 16.30Cinema Cielo• Il Canto di Natale di Topolino

🕕 Ore 18.00• Speleo Babbo Natale• Arrivo di Babbo Natale nella Casetta

🔹 Domenica 21 dicembre 2025🕚 Ore 11.00• Spettacolo di magia con Mago Juri

🕟 Ore 16.30Cinema Cielo• Mamma ho perso l’aereo

🕕 Ore 18.00• Arrivo di Babbo Natale nella Casetta• Concerto dei Fivelandia 🎶

🎅 Babbo Natale vi aspetta per tutto il weekend nella sua Casetta, pronto a regalare sogni e stupore (dalle 18.00 alle 21.00).