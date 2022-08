OSTUNI – ULTIMI DUE APPUNTAMENTI NEL “TEATRO IN PINETA”

Mercoledì 24 e Giovedì 25 ore 21:00

presso Teatro In Pineta

ultimi due appuntamenti della Rassegna Giardini Animati 8˚edizione estate 2022 organizzata dall’associazione Teatro Folletti e Folli ETS che presenta:

“La Vita Felice”

Atto unico / genere: comico grottesco

In scena: Onofrio Fortunato, Dario Lacitignola, Giuseppe Nacci.

Regia Antonella Colucci

Scenografia ed impianto tecnico : Dario Lacitignola

produzione Teatro Folletti e Folli ETS e Teatro dell’AltopianoCommedia semiseria in un atto Aldo, Bruno ed Ivan sono amici da tanto tempo e si sono sempre voluti bene, anzi di più: sono sempre stati orgogliosi della loro storica amicizia. Stavano molto bene insieme e potevano ridere di cuore anche delle disavventure. Eppure una novità sconvolge l’equilibrio e modifica il loro rapporto, fino quasi a non riconoscersi più. Tra divertimento e crudeltà, normalità e stranezza, ironia e sarcasmo, le vicende dei tre protagonisti si svelano pian piano come davanti ad un quadro, nel quale ognuno, con il suo punto di vista, vede proiettata la propria vita; inevitabilmente le relazioni si complicano ed al posto della sincerità e della spontaneità, si sostituisce l’egoismo e l’ipocrisia, con la conseguente difficoltà di comunicare e confrontarsi serenamente. I personaggi ritraggono la società contemporanea, oggi più che mai rappresentazione di un individualismo estremo che si identifica in modelli stereotipati, visto anche il complesso momento storico che ha quasi costretto gli essere umani a rinchiudersi in uno spazio domestico dominato esclusivamente dai media e dai social; uno spazio protetto, ma altrettanto pericoloso, senza ” via di fuga”. In teatro le situazioni però,come nella vita reale, possono ribaltarsi da un momento all’altro, le nevrosi quotidiane e la fragilità dei sentimenti possono mutare forma e trasformarsi…

Teatro In Pineta contrada Camastra snc Ostuni (BR)

Coord. Geo: N: 40.681950. E: 17.565789 https://goo.gl/maps/bCqrnNdEhtq5LuzQA

info e prenotazione con un messaggio al numero WhatsApp + 39 3475986360

ingresso con tessera associativa a 2 € e spettacolo a contributo libero e consapevole