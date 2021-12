.I Carabinieri della Stazione di Ostuni, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 39enne del luogo per evasione. L’uomo, in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, durante un controllo non è stato trovato nella sua abitazione; al suo ritorno, i militari hanno accertato che si era allontanato dal luogo di detenzione senza autorizzazione.