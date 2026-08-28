Ostuni – Solidarietà del M5S nei confronti dell’avv. Tanzarella

A nome del Movimento 5 Stelle della provincia di Brindisi, dell’europarlamentare on. Valentina Palmisano e del coordinatore regionale M5S on. Leonardo Donno, esprimiamo piena solidarietà e vicinanza a Giuseppe Tanzarella e alla sua famiglia per il grave atto intimidatorio subito. Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza e intimidazione, che non può e non deve condizionare l’impegno politico e civile di chi opera al servizio della comunità. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura affinché si faccia piena luce sull’accaduto e siano individuati al più presto i responsabili.

Ruggiero Valzano

Coordinatore provinciale M5S Brindisi