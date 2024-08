Ottavo giorno di ritiro a San Giovanni in Fiore per il Brindisi

Sotto gli occhi di Monticciolo e del suo staff, nella seduta mattutina i biancazzurri hanno svolto una esercitazione tecnica seguita da un lavoro fisico con la palla e ancora esercizi dedicati alla fase di possesso. Nel pomeriggio, torelli e lavoro con situazioni di costruzione del gioco e di fase di recupero palla, infine seduta con una partitella a campo ridotto. Martedì mattina – ore 10.45 – primo test con il Sambiase, prove tecniche in vista del turno preliminare di Coppa Italia del prossimo 25 agosto.

«Se guardi alla fatica – ha detto Leonardo Nunzella – pensi subito di aver fatto un buon lavoro, di aver seguito passo passo un programma impegnativo ma che sei sulla strada giusta. Fin dal primo giorno ho avuto la sensazione che si trattasse di un ottimo gruppo, nel quale i più grandi esprimono carisma e personalità e i più giovani sono ragazzi responsabili e perbene. Lo staff tecnico ha lavorato con una straordinaria unità d’intenti, l’allenatore si è confrontato tanto e bene con i suoi collaboratori e questa sintonia ha certamente fatto bene alla squadra, ha rassicurato tutti e trasmesso un senso di sicurezza. Il calendario? Partire in casa ci dà una mano, poi seguiranno trasferte difficili ma credo sia meglio incontrare subito le squadre più attrezzate perché potrebbero non trovarsi già al massimo della condizione. In ogni caso noi facciamo la nostra strada e affiniamo a mano a mano il potenziale sia tecnico sia atletico».