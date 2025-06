Ottimo riscontro del G.S. VV.F. di Brindisi ai Campionati italiani di canottaggio per le categorie Under 17, Under 23 ed Esordienti

Si sono svolti il 21 e il 22 Giugno, sulle acque del Lago di Gavirate (Va), i campionati italiani Under 17 – Under 23 ed Esordienti 2025.

Gli atleti del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Brindisi, Presieduto dal Comandante Provinciale di Brindisi, Giuseppe Galgano e allenato dal D.T. Antonio Coppola, ne hanno preso parte.

Nella giornata di Sabato si sono disputate qualificazioni e semifinali, mentre la Domenica si sono disputate le finali, i nostri atleti hanno ottenuto i seguenti risultati: nel Singolo Under 17 maschile con Riccardo CIULLO, al suo primo campionato italiano, si classifica 33° su ben 62 equipaggi e per mezzo secondo non è riuscito ad entrare nei quarti di finale, ma solo per un errore o ingenuità perché si è fermato 10 mt circa prima avendo sentito il suono d’arrivo pensando fosse il suo invece era dell’atleta che lo precedeva, sicuramente Riccardo avrebbe ben figurato anche nei quarti di finale lasciando dietro di sé almeno altri 10/15 atleti cambiando così la sua posizione finale, la gara finisce solo dopo aver tagliato la linea d’arrivo, mai prima, comunque un buon risultato considerando che il singolo Under 17 è stata la specialità con più iscritti in assoluto.

Nel due di coppia (2x) Under 23 maschile con Nicola CENTONZE e Cosimo MACCURO, passano le batterie di qualificazione accedendo alla finalissima dove però sono costretti a cedere il passo agli avversari i quali molti, anzi quasi tutti atleti che hanno partecipato alla coppa del mondo disputata a Varese la settimana scorsa, perciò un ottimo 8° posto considerando che questi ragazzi hanno avuto poche discese in acqua ma sono riusciti a portare in alto i colori del Gruppo Sportivo VV.F..

Nel singolo (1x) Under 23 maschile con Francesco TANZARELLA, pur essendo più piccolo, ancora al primo anno Under 19, nella categoria Under 23 riesce a passare le batterie di qualificazione aggiudicandosi un posto in semifinale, dove però deve maturare sia fisicamente che mentalmente, in maniera tale da acquisire più sicurezza nelle sue qualità e possibilità di fare bene in tutte le categorie senza avere riserve per nessuno (le guerre si vincono, vincendo tutte le battaglie).

Ottimo il bilancio degli atleti del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Brindisi ragazzi, che in una gara di così alto livello, sono riusciti a farsi valere.

Un ringraziamento particolare va fatto al Comandante Ing.Vito Cristino del Comando Provinciale di Monza, ed in particolare a tutto il personale del distaccamento dei Volontari VV.F. di Lissone che ci hanno ospitato nei giorni della trasferta..

I prossimi appuntamenti remieri sono i Campionati Italiani Senior – Under 19 e Pararowing che si terranno a Ravenna dal 5 al 6 Luglio, e poi il Festival dei Giovani per atleti da 10 a 14 anni che si terrà a Varese dall’10 al 13 Luglio 2025.