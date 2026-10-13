Ottobre rosa – Convegno di Confesercenti su “La Prevenzione è donna”

Ottobre rosa. Convegno di Confesercenti su “La Prevenzione e’ donna”

Nell’ambito delle iniziative di “Ottobre Rosa d’Impresa”, promosse da Impresa Donna Confesercenti Brindisi, si è’ tenuto, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi, il convegno “La Prevenzione è Donna”, che seguival’iniziativa “La camminata per la Prevenzione”, già realizzata domenica scorsa. L’obiettivo era porre l’accento sulla salute e la prevenzione femminile, in riferimento soprattutto alle patologie tumorali, con un’attenzione particolare alle donne imprenditrici. Un pomeriggio dedicato a scoprire e capire quanto la prevenzione possa sempre fare la differenza nella vita di ogni donna. Tra lavoro, famiglia e responsabilità quotidiane, per molte imprenditrici trovare il tempo da dedicare alla propria salute non è sempre semplice.

L’incontro ha voluto creare un momento concreto di informazione, confronto e sensibilizzazione, grazie al contributo di medici, professionisti e istituzioni. Un’occasione per parlare di prevenzione in modo semplice e diretto, conoscere meglio gli strumenti a disposizione e ricordare che prendersi cura di sé è importante quanto prendersi cura della propria attività. Ne hanno parlato il dott.Stefano Termite, responsabile servizio Igiene e sanità Pubblica dell’ASL di Brindisi, la dott.ssa Mariangela Capodieci, Responsabile settore Senologia ASL di Brindisi, il dott. Stefano Burlizzi, Responsabile reparto Chirurgia senologica Ospedale Perrino di Brindisi, e il dott.Domenico Pastore, Direttore di Ematologia dell’Istituto tumori “Giovanni Paolo II” di Bari. Ci sono state anche alcune testimonianze dirette di donne che hanno saputo intraprendere il giusto e necessario percorso per raggiungere la completa guarigione. L’iniziativa ha visto la partecipazione, tra gli altri, delle associazioni ANDOS, Cuore di Donna e Fondazione Di Giulio.