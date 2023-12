OUTDOOR EDUCATION: AL VIA IL “MESSAPIA CHRISTMAS DAY 2023”

L’IISS “Ferraris De Marco Valzani” – Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”, anche quest’anno replica gli Auguri di Natale all’insegna della socialità e dell’ outdoor education. Nella fase di transizione che la scuola sta vivendo, con uno sguardo di rinnovamento ai paradigmi pedagogici e metodologici, il Polo Messapia porta i 796 studenti a Scuola di socialità, attuando l’experiental learning e il Place-based education: una strategia formativa in cui la conoscenza passa attraverso l’esperienza diretta, la scoperta, in un setting di apprendimento alternativo alle aule. Ecco che la musica diventa codice di apprendimento non formale all’insegna della socialità che riconosce il valore del luogo e del territorio come fonte primaria di stimoli e come spazio privilegiato per un apprendimento personalizzato, autentico, significativo e coinvolgente.

Dopo lo strepitoso successo dell’anno precedente, tanto atteso dalla comunità scolastica all’indomani dell’isolamento da Covid, anche quest’anno lo scambio degli Auguri di Natale per il Polo Messapia si svolgerà giovedì 21 dicembre, a partire dalle ore 8.30, presso lo 0831 Space.

Saranno Auguri spumeggianti animati dalle mitiche voci di “Ciccio Riccio”: Mino Molfetta, Andrea Sabato, Ziza e la straordinaria performance di Ignazio DEG, in esclusiva per gli studenti del Polo Messapia e di tutto il personale scolastico.

L’Outdoor education – dichiara il Dirigente scolastico Rita Ortenzia DE VITO – sta entrando a pieno regime nel nostro “fare scuola”, in ambienti anche urbani in cui sia possibile garantire un rapporto diretto e concreto con il mondo reale e il coinvolgimento completo dello studente, con uno specifico focus sulla dimensione cognitiva, fisica, affettiva, relazionale, percettivo-sensoriale, al centro oggi delle nuove frontiere educative anche della Scuola pubblica”.