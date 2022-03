“OVVI DESTINI” NEL NUOVO TEATRO VERDI DI BRINDISI

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andata in scena la commedia “OVVI Destini”, scritta e diretta da Filippo Gili. Un cast eccezionale: Vanessa Scalera, la celebre “Imma Tataranni” televisiva, Anna Ferzetti, Daniela Marra e la straordinaria partecipazione di Pier Giorgio Bellocchio. Una storia intensa con i personaggi che vengono fuori completamente con le loro personalità complesse. Una storia difficile di tre sorelle, una delle quali costretta sulla sedia a rotelle a causa di un incidente. Quello che però le altre due sorelle non sanno è che l’incidente era stato provocato dalla maggiore. Improvvisamente si fa vivo un uomo che sa tutto riguardo ciò che è accaduto e, in un primo momento, vorrebbe ricattarla con la minaccia di rivelare la verità. Dialoghi intensi fra sorelle e, infine, un cambio di direzione del “ricattatore”. Una scenografia minimalista fa da cornice ad una buona performance che ha coinvolto gli spettatori con l’importante tematica delle relazioni familiari messe completamente a nudo. Anna Consales