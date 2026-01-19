“Pace disarmata e disarmante” – venerdì incontro di riflessione a Jaddico

“PACE DISARMATA E DISARMANTE”

Incontro di riflessione al Santuario di Jaddico

Venerdì 23 gennaio 2026 – ore 19.00, Brindisi

Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 19.00, presso il Santuario di Jaddico (Brindisi), si terrà l’incontro pubblico di riflessione dal titolo “Pace disarmata e disarmante”, un momento di approfondimento e dialogo sui temi della pace, della nonviolenza e della responsabilità educativa nella complessità del tempo presente.

La riflessione prende avvio da due importanti documenti del Magistero e della Chiesa italiana:

il Messaggio di Sua Santità Papa Leone XIV per la LIX Giornata Mondiale della Pace , intitolato “La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante”;

, intitolato “La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante”; la Nota Pastorale della Conferenza Episcopale Italiana “Educare a una pace disarmata e disarmante”.

Interverranno relatori:

Elvira Zaccagnino , Direttrice delle edizioni la meridiana;

, Direttrice delle edizioni la meridiana; Michele Illiceto, docente di Filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese.

Sarà presente e terrà le conclusioni S.E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni.

L’incontro si propone come un’occasione di ascolto e confronto aperto alla comunità, per riflettere sul significato profondo di una pace che non si fonda sulla forza delle armi, ma sulla giustizia, sul dialogo e sulla conversione delle coscienze.

Interventi musicali a cura del duo “Intrecci”.

Per approfondimento dei testi di riferimento: