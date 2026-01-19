“Pace disarmata e disarmante” – venerdì incontro di riflessione a Jaddico

“PACE DISARMATA E DISARMANTE”
Incontro di riflessione al Santuario di Jaddico
Venerdì 23 gennaio 2026 – ore 19.00, Brindisi
Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 19.00, presso il Santuario di Jaddico (Brindisi), si terrà l’incontro pubblico di riflessione dal titolo “Pace disarmata e disarmante”, un momento di approfondimento e dialogo sui temi della pace, della nonviolenza e della responsabilità educativa nella complessità del tempo presente.
La riflessione prende avvio da due importanti documenti del Magistero e della Chiesa italiana:
- il Messaggio di Sua Santità Papa Leone XIV per la LIX Giornata Mondiale della Pace, intitolato “La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante”;
- la Nota Pastorale della Conferenza Episcopale Italiana “Educare a una pace disarmata e disarmante”.
Interverranno relatori:
- Elvira Zaccagnino, Direttrice delle edizioni la meridiana;
- Michele Illiceto, docente di Filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese.
Sarà presente e terrà le conclusioni S.E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni.
L’incontro si propone come un’occasione di ascolto e confronto aperto alla comunità, per riflettere sul significato profondo di una pace che non si fonda sulla forza delle armi, ma sulla giustizia, sul dialogo e sulla conversione delle coscienze.
Interventi musicali a cura del duo “Intrecci”.
Per approfondimento dei testi di riferimento:
- Messaggio di Papa Leone XIV per la LIX Giornata Mondiale della Pace
http://www.vatican.va/content/leo-xiv/it/messages/peace/documents/20251208-messaggio-pace.html
- Nota Pastorale CEI “Educare a una pace disarmata e disarmante”
https://www.chiesacattolica.it/nota-pastorale-educare-a-una-pace-disarmata-e-disarmante/