“Pace infondi nei cuor” – Sabato il concerto di Natale del Coro Polifonico arcivescovile “San Leucio” di Brindisi

L’Associazione musicale-culturale “S. Leucio”, con la collaborazione dell’associazione Arcopu (Associazione Regionale dei Cori Pugliesi), con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, del Comune di Brindisi, della Provincia di Brindisi e con il media partenariato del quotidiano online www.brindisitime.it, Giornale di Puglia e Italia Love Tv, la radio, Idea Radio nel Mondo e del settimanale, Agenda Brindisi e con il sostegno di Enel e del petit lounge bar “VISTAMARE”, presenta il concerto di Natale 2025, dal titolo “Pace infondi nei cuor”.

L’appuntamento è per sabato 20 dicembre 2025, alle ore 20:30, nella suggestiva cornice della Basilica Cattedrale di Brindisi,luogo simbolo di spiritualità e accoglienza, che farà da scenario a una serata di grande intensità artistica ed emotiva.

Protagonisti della serata saranno il Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio” e l’Orchestra “San Leucio”, diretti dal M. Alessio Leo, che allieteranno il pubblico con un repertorio di canti natalizi, accompagnati dalla meravigliosa voce di Giorgia Cardone, talentuosa artista pugliese, pianista e cantante, già protagonista di importanti esperienze televisive Rai – tra cui Sottovoce di Gigi Marzullo su Rai Uno – e corista per Sua Santità Papa Francesco nel 2013 in occasione della Giornata Mondiale dello Sport.

Attraverso melodie natalizie, canti corali e brani strumentali, i coristi e i musicisti coinvolti accompagneranno il pubblico in un percorso di emozioni e riflessioni, in cui le note diventano messaggi di speranza e fraternità. Il concerto non è solo un momento di festa, ma anche un invito a ritrovare, nello spirito del Natale, la forza del dialogo, della solidarietà e della condivisione.

L’edizione 2025 del Concerto di Natale è dedicata alla Comunità di Sant’Egidio di Brindisi, a testimonianza dell’attenzione e dell’impegno del Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio” verso le realtà che quotidianamente operano nel segno della solidarietà e dell’accoglienza.

Si rinnova inoltre, anche quest’anno, la preziosa collaborazione con gli studenti dell’indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo dell’I.I.S.S. “Ferraris–De Marco–Valzani” di Brindisi, che hanno curato la realizzazione grafica del materiale promozionale dell’evento, confermando l’importanza del dialogo tra il mondo della scuola e le realtà culturali del territorio.

La serata sarà presentata dalla giornalista Maria Di Filippo.

Il Concerto di Natale “Pace infondi nei cuor” farà parte di una breve tournée natalizia che vedrà il Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio” esibirsi anche:

domenica 21 dicembre 2025 , alle ore 19.00, presso la Chiesa Madre di San Pancrazio Salentino (BR);

, alle ore 19.00, presso la Chiesa Madre di San Pancrazio Salentino (BR); martedì 23 dicembre 2025, alle ore 19.30, presso la Basilica “Santa Maria della Vittoria” di San Vito dei Normanni (BR). Soprano solista della serata, Flavia Muri.

Il Coro Polifonico Arcivescovile e l’Associazione musicale-culturale “San Leucio” colgono infine l’occasione per rivolgere a tutta la cittadinanza i più sentiti auguri di un sereno Natale e di un felice Anno Nuovo.